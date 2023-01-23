«Боялись разбудить ребенка, а он был уже мертв»: в Воронеже допросили свидетелей по делу о расстреле семьи

Свою корову-любимицу по кличке Кукла Мирской продал семье курдов Фото: Ирина ШАБАНОВА

Тройное убийство, разгром районного ОМВД в городе Лиски, погоня и перестрелка: в Воронежском областном суде продолжают выяснять, почему 54-летний Виктор Мирской устроил расправу над семьей курдов в Каменском районе и зачем покусился на жизнь полицейских. Сторона обвинения полагает, что причиной всему – месть. Его обидел тот факт, что семья забила ранее принадлежавшую ему корову, которую ему пообещали не пускать на мясо. У стороны защиты другое мнение. Трагедии удалось бы избежать, если бы не оружие… 23 января в суде начали исследовать материалы дела.

Виктор Мирской явно не собирался возвращаться в родное село Фото: Ирина ШАБАНОВА

ЕСЛИ БЫ НЕ БЫЛО ОРУЖИЯ

Как и зачем устроил Мирской свой кровавый рейд – пока загадка. По словам адвоката Виктора Гениевского, его подзащитный был разведен, имел дочь, но жил с мамой последние 10 лет. Он разводил скот – бычков и коров. Все изменилось, когда летом 2021 года мама умерла после тяжелой болезни. Стал распродавать животных, поскольку тяжело одному стало за ними ухаживать. Свою любимицу по кличке Кукла продал семье курдов и договорился, чтобы корову не резали на мясо, а «устроили по молоку».

— Он посчитал, что его обманули. Кинули, по-русски говоря. Корову эту убили..., — пояснил адвокат.

Защитник считает, что Мирского сильно травмировала смерть мамы. А в целом он никогда серьезно не болел и травм у него не было, которые могли бы привести к трагедии, в целом характеризуется, как человек положительный, к ответственности не привлекался... Но владел оружием.

— Он работал егерем, у него было законное разрешение на владение оружием. Это и сыграло как негативный момент. Психический сдвиг пошел, оружие оказалось под рукой. Если бы не было у него оружия в доме, то, может быть, он так бы не поступил, — сказал адвокат.

Обвинение считает, что преступление Мирской совершил из мести Фото: Ирина ШАБАНОВА

ПЛАН СОСТАВИЛ, А УЛИКИ НЕ СПРЯТАЛ…

На минувшем заседании прокуроры воспроизвели присяжным заседателям картину осмотра мест происшествий, а также представили фотоиллюстрации. Кадры – не для слабонервных. Некоторые женщины не могли сдержать слез при виде расстрелянного во сне пятилетнего ребенка.

Напомним, жуткая трагедия случилась рано утром 16 сентября 2021 года. Житель села Волчанское Каменского района Виктор Мирской расстрелял 59-летнюю пожилую женщину, ее 19-летнего сына и пятилетнего внука. Прибывшие на место преступления следователи и криминалисты обнаружили тело женщины во дворе под навесом. Она лежала на спине на топчане. В ее груди справа зияли две огнестрельные раны. Затем убийца вошел в дом. Прошел через небольшую кухню в комнату, где почти не было мебели. На полу лежали три матраца, на которых спали сын хозяйки и маленький внук. Сначала, как полагают следователи, Мирской выстрелил в 19-летнего парня. Его нашли лежащим на полу в 32-сантиметрах от мальчика. Он умер от двух открытых проникающих ранений груди, которые повредили сердце и легкое. У малыша также на теле обнаружили две огнестрельные раны — одна в районе сердца, другая — справа от него.

ГИЛЬЗЫ И ПУЛИ ВАЛЯЛИСЬ В ДОМЕ И В РОВД

В обвинительном заключении прокуроры уточняли, что Мирской заранее готовился к преступлению, разработал план действий, подобрал оружие — карабины «Тигр 1» и «Егерь-12», более десятка гранат. Но на месте происшествия почему-то перестал контролировать ситуацию. Он оставил одну гильзу на стиральной машинке в коридоре, две в комнате, две на улице, а также правоохранители нашли две пули. Одна из них валялась на полу в доме, вторая застряла в подушке, на которой спали домочадцы. Затем Мирской сел в свой заранее перекрашенный в серебристый цвет автомобиль и поехал к ОМВД в город Лиски. Для маскировки мужчина был одет в страйкбольный костюм, перчатки и шлем.

На районный отдел полиции он напал около шести часов утра - взорвал входную дверь (из-за чего получил осколочное ранение голени сотрудник патрульно-постовой службы), открыл огонь в здании и забросал помещение самодельными гранатами. Он уже не пытался заметать следы. Как следует из протокола места происшествия, возле здания и в нем самом силовики нашли десятки фрагментов, подтверждающих бойню – магазин под патроны, сами патроны, гильзы, пули, следы крови, повреждения мебели, сколы стен, осколки битого стекла.

ВЗЯЛ ВСЕ — ОТ ПАТРОНОВ ДО ТРУСОВ

После этого Виктор Мирской сел в автомобиль и попытался скрыться. Его машину остановили со стрельбой в шести километрах от села Марки Каменского района. Одна из пуль попала ему в голову, поэтому сопротивляться он уже не смог. При осмотре авто оказалось, что он был вооружен до зубов — 9 магазинов патронов, карабины, пневматическая винтовка, гранаты. Он явно не собирался возвращаться в родное село – с собой прихватил вещи, все, вплоть до трусов и носков, аптечку с лекарствами и 191 тысячу рублей. А дом свой в селе Волчанское, заминировал. Взлететь на воздух он должен был спустя два дня.

Фельдшер рассказала, что увидела на месте ЧП Фото: Ирина ШАБАНОВА

ПОДУМАЛ, У ХОЗЯЙКИ ЧТО-ТО С СЕРДЦЕМ

Затем в рамках судебного заседания допросили пятерых свидетелей по делу. Стало известно, как узнали о расстреле семьи. К началу девятого утра 16 сентября о трагедии слышали не только жители села Волчанское, но и в соседних населенных пунктах. Местные занимаются разведением скота, здесь он практически в каждом дворе, поэтому встают рано. Лежащую на земле под навесом женщину увидел свидетель М. Мужчина приехал рано утром из города Лиски, он в течение 1,5 месяцев ежедневно закупал у семьи 20-25 литров молока. Подумал, что ей стало плохо и тут же крикнул пробегавшему соседскому мальчишке, чтоб тот рассказал отцу и поехал за фельдшером. Второй свидетель, сосед семьи, даже не проверяя информацию, выехал домой к медику.

— Мы буквально вечером, накануне их гибели, виделись. С сыном хозяйки дружили. У меня 13 сентября умерла мама, они приходили ко мне на похороны, и потом посидеть дома за столом с остальными… Когда мне сказали, что с соседкой что-то случилось. Я подумал, что что-то с сердцем. И поехал за фельдшером…, — вспомнил сосед.

НЕ КРИЧИТЕ, РЕБЕНКА РАЗБУДИТЕ!

Затем на вопросы судьи Максима Петрова и гособвинителей ответила фельдшер Алла Бичева.

— Утром это было. У меня рабочий день не нормированный, я рано вышла во двор, а тут такое… У меня медицинская сумка всегда собрана. Я ее схватила и поехала. Женщина во дворе лежала без признаков жизни. Мне бросилось в глаза красное пятно крови справа. Я поняла, что тут спасать некого. И в тот момент кто-то выбежал из дома с криком: «Бросьте! Бросьте! Подойдите сюда!». Я переступила порог дома, гильзы увидела… Затем тело сына хозяйки. Он был еле теплый. Его пульс бросил биться буквально у меня в руках… И тут я ребенка увидела. Вокруг меня люди кричат. Я говорю: «Не кричите, вы ребенка разбудите». А он тоже мертв… Тогда я вышла из дома и набрала 112, - пояснила Алла Бичева.

Вопросов со стороны Виктора Мирского к свидетелям не было. Но тут он не удержался, увидев сельского фельдшера, с которой был знаком ни один год:

- Спасибо вам большое за все. И на этом прощайте!», - сказал он односельчанке.

Родственник Мирского три раза наведывался к нему домой за день Фото: Предоставлено "КП"

ВИТЯ, ПОДОИ КОРОВ…

Также в качестве свидетеля выступил дядя Мирского, проживающий в селе Волчанское. Он рассказал, что о трагедии узнал от жены – в начале девятого утра она позвонила с работы: «Слышал, семью расстреляли?».

- Я поехал к этому месту, там людей много было… Виктор звонил мне этим утром, в пятом часу. Я не взял трубку, поскольку еще спал. А потом ему набрал, но телефон был выключен. Я подумал: наверное, что-то случилось. Поехал к его дому. Увидел замок на две дужки на дверях, но не закрыт, лампочка горит. Подумал, коровы отвязались у него, и он их искать пошел. Потом опять заехал – тоже нет. В третий раз приехал. Посмотрел, в гараже нет машины. Вечером, когда стало известно, что случилось, проверил телефон, а там от него голосовое сообщение: «Витя, подои коров и определяй их!»…

Судебное следствие продолжается.

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