«Просил их не убивать корову!»: воронежец рассказал, почему расстрелял семью и взорвал отдел полиции

Мирской признал свою вину в содеянном Фото: Ирина ШАБАНОВА

В Воронежском областном суде 10 декабря началось рассмотрение громкого уголовного дела, фигурантом которого стал Виктор Мирской. Его обвиняют сразу в нескольких тяжких преступлениях – расстреле семьи из трех человек в селе, среди которых – пятилетний мальчик и подрыве отдела полиции в Лисках. Причиной послужил бытовой конфликт между односельчанами. По версии следствия, Мирской не простил, что проданную им корову с условием оставить ее в живых, забили на мясо. А разгромленный ОМВД – вызов «людоедскому режиму». Как и зачем устроил он свой кровавый рейд, сейчас разбирается судебное следствие, а в конце свой вердикт вынесут присяжные заседатели.

УБИЛ ТРОИХ И НАПАЛ НА ПОЛИЦЕЙСКИХ

Эта жуткая трагедия случилась 16 сентября 2021 года. Житель села Волчанское Каменского района Виктор Мирской рано утром сначала расстрелял семью курдов – 59-летнюю пожилую женщину, ее 19-летнего сына и пятилетнего внука. Затем на автомобиле приехал в город Лиски и напал на районный отдел полиции. Мужчина взорвал входную дверь (из-за чего получил осколочное ранение голени сотрудник патрульно-постовой службы), открыл огонь в ОМВД и забросал помещение самодельными гранатами. После этого снова сел в автомобиль и попытался скрыться, выехав сторону города Острогожска. Вскоре автомобиль Виктора Мирского был замечен в соседнем Подгоренском районе. При задержании он был ранен. Проведенная в ходе следствия медэкспертиза показала, что мужчина вменяем. Судя по кадрам, после ранения он поправился. Держался в суде спокойно, здраво отвечал на вопросы, все порывался «пролить свет на случившееся», но судья Максим Петров призывал следовать закону.

На вопрос журналистов о его мотивах, Мирской ответил: "Не только корова" Фото: Ирина ШАБАНОВА

ПОТЕРПЕВШАЯ УПАЛА В ОБМОРОК

На заседании сначала выступили со вступительными заявлениями перед присяжными государственный обвинитель и адвокат подсудимого. Затем суд определил порядок рассмотрения дела и были допрошены потерпевшая, являющаяся дочерью, матерью и сестрой убитым, а также трое сотрудников Лискинского ОМВД и представитель ГУ МВД по региону.

Женщина не смогла дослушать суть предъявленного Мирскому обвинения, уже через несколько минут она разрыдалась и упала в обморок. Ей помогли выйти из зала суда и вызвали скорую помощь. А вступительное заявление гособвинитель дочитывала без ее участия.

По версии следствия, Мирского обвиняют в убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего (п. а, в, ч. 2 ст. 105 УК РФ), в посягательстве на жизнь сотрудников полиции (ст. 317 УК РФ) и в незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 221.1 УК РФ), повреждении чужого имущества путем взрыва (ч.2 ст.167).

НЕ ЗАБИВАЙТЕ КОРОВУ НА МЯСО!

Как было установлено органами предварительно следствия, примерно за полгода до трагических событий 16 сентября, между Виктором Мирским и местными жителями - сельчанкой и ее сыном произошла бытовая ссора. Причиной послужило то, что подсудимый продал им корову, но с условием, чтобы они не забивали ее на мясо. А новые владельцы якобы ее зарезали. Решив отомстить, он и разработал план убийства семьи. В качестве оружия решил использовать охотничий карабин «Тигр-1» с устройством для бесшумной стрельбы. Для маскировки надел на себя страйкбольный костюм, перчатки, шлем, а свой автомобиль перекрасил в серебристый цвет и даже нанес на него эмблему местного агрохолдинга. Рано утром, в период с 3 до 5 часов, Мирской подъехал к дому, где проживала семья, зашел во двор и возле построек увидел 59-летнюю хозяйку. Он произвел в женщину два выстрела. Она скончалась от открытого ранения груди и живота. Затем подсудимый пошел в дом. Там в комнате увидел ее 19-летнего сына и снова два раза выстрелил. Парень умер тут же от открытого проникающего ранения груди, повреждения сердца и легкого. В этот момент Мирской увидел спящего ребенка и тоже не пощадил, как считает следствие, «из личных неприязненных отношений» к семье. Малыш также умер от открытого ранения и повреждения сердца.

ДВА КАРАБИНА И БОЛЬШЕ ДЕСЯТКА ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ

Расправившись с семьей, Мирской не успокоился. Он поехал в город Лиски, к районному отделу МВД. Как оказалось, параллельно с убийством, он готовил и нападение на полицейских. Цель – создать атмосферу страха, нарушить нормальный режим работы стражей порядка. Он разработал план действий, подобрал оружие – карабины «Тигр 1» и «Егерь-12», одно самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия и 11 самодельных взрывных устройств осколочного действия. А у себя в доме в селе Волчанское установил самодельное взрывное устройство выжигательного действия, чтобы оно «сработало» 17 сентября. Мол, концы в воду.

Итак, в то же утро Мирской где-то между 5.15 и 5.45 утра подъехал к РОВД по Лискинскому району. Подошел и установил на дверь самодельное взрывное устройство фугасного действия. Через несколько секунд оно сработало, раздался взрыв. Вернулся к машине, взял карабины и оставшуюся взрывчатку и снова пошел в ОМВД. Зайдя внутрь, бросил одно из устройств осколочного действия в сторону находившегося там полицейского. После этого пройдя через поврежденную дверь внутрь здания два раза выстрелил в сотрудников, находящихся в бронированном отделении дежурной части.

По счастью, повреждено было только стекло. В довершение бросил на пол два самодельных устройства и еще несколько раз пальнул из карабина. В результате сотрудник ППС Алексей Н. получил осколочное ранение голени, ему был причинен легкий вред здоровью, а жизнь других полицейских, как читает следствие, была в опасности. При этом имущественный вред был причинен и самому РОВД. Как затем подтвердил на допросе Сергей Романцов, представляющий интересы ГУ МВД по Воронежской области, сумма ущерба по заключению экспертов составила 266 558 рублей 40 копеек.

Виктор Мирской обвиняется по четырем особо тяжким статьям Фото: Ирина ШАБАНОВА

Я – ДЕТОУБИЙЦА

После завершения речи прокурора судья спросил у Мирского:

- Вам понятно обвинение?

Он ответил:

- Да!

И тут же решил вставить реплику, донести до суда, что он сожалеет:

- У меня есть доказательства, я могу пролить свет на случившееся… Безмерно горе матери, но если бы не поведение этих людей, я бы здесь не был... Конечно, ребенок ничего плохого мне не сделал. Я очень сожалею... Но эта женщина (хозяйка, которой он продал корову)… Мать и брат (потерпевшей), очень плохой поступок по отношению ко мне совершили. Я не хотел садиться в тюрьму. В голове не укладывается, что я совершил. На первый взгляд я должен выглядеть исчадием ада. На мне клеймо детоубийцы. Я понимаю, чем это грозит. Но за свои слова все люди должны отвечать. Что касается отдела полиции, то эти люди совершенно передо мною не виноваты, были просто на смене в тот день. Я не имел к ним лично никаких претензий, это был вызов нашему режиму, я бы сказал, людоедскому. У меня все, - произнес Виктор Мирской.

Затем выступил его адвокат. Он пояснил, что его подзащитный, как и на предварительном следствии, будет признавать вину.

МУЖЧИНА В БРОНЕЖИЛЕТЕ И ШЛЕМЕ

Также были допрошены трое полицейских, которые в то утро находились на смене. Сотрудник ППС первым заметил на мониторе, что к ОМВД приближается мужчина в бронежилете и шлеме. Он подходит к двери, а затем раздается взрыв. Первый этаж здания заволокло дымом, поэтому никто так и не смог узнать в нем Мирского. А меж тем он за пять минут устроил стрельбу и кинул несколько гранат и уехал. Один из правоохранителей открыл ответный огонь, двое других вызвали Росгвардию и оперативников, и действовали согласно инструкциям МВД.

Гособвинение предложило суду выслушать потерпевшую, потерявшую родных, которая успокоилась после приезда скорой помощи. Сторона защиты предложила перенести ее допрос на другое заседание, поскольку у них возникли сомнения в объективности ее показаний после эмоционального стресса, но суд позволил ей ответить на вопросы. Женщина сбивчиво рассказала, что 15 сентября 2021 года приехала из Каменского района с сыном к матери и брату в Волчанское. Они готовились к поминкам отца, который умер два года назад и посетили похороны мамы их друга. Затем брат привез ее домой, а пятилетний сын остался погостить у бабушки.

ВИДЕО С КОРОВОЙ ПОКАЖИТЕ

Женщина также рассказала, что знала Мирского, видела его в селе, он всегда здоровался с ними. Но не слышала о конфликте между матерью, братом и односельчанином. И не смогла подтвердить, совершали ли они сделки купли-продажи животного. Но четко помнит, что он днем ранее ездил вокруг их дома.

О смерти матери ей сообщила невестка утром 16 сентября по телефону. Женщина тут же собралась и поехала в Волчанское.

- Я зашла во двор, мама на улице лежала, на топчане. Я думала, что мама спит, я ее будила, она не вставала. Я кричала, где брат и сын. Пошла в дом, а друг меня не пускал. Я вырвалась. Зашла, а брата с сыном нету. Брат весь в крови, у него в голове и плече были пули и так же у сына, – делилась своим горем женщина.

Когда судья спросил, есть ли вопросы к ней у участников процесса, Мирской ответил: «Масса вопросов». Но вместо них ушел в рассуждения и был остановлен. Тут потерпевшая вспомнила про корову:

- Он корову продал. Ее хотел купить другой человек, но он продал ее нам. А тот человек пошел к нему и сказал, что мы корову зарезали. Это все выяснилось уже после. Если он хочет знать, корова до сих пор жива.

На что Мирской сказал:

- Видео предоставьте, что моя корова жива!

Уже перед самым выходом журналисты поинтересовались у Мирского:

- Вы из-за коровы все это совершили?

- Не только, - ответил он. Но договорить ему не дал конвой.