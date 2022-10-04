«Я – жертва репрессий»: избивший воронежского полицейского экс-морпех США счел приговор суровым

Американец остался недоволен суровостью приговора, но не смог ответить, сколько "светит" за избиение полицейского в США Фото: Ирина ШАБАНОВА

Уроженца Польши, бывшего морпеха с гражданством США 28-летнего Роберта Гилмана суд признал виновным в избиении воронежского полицейского по ч. 1 ст. 318 УК РФ. Американца отправили в колонию общего режима на 4,5 года. Ему также засчитают срок, проведенный в СИЗО один день за полтора. Судебное заседание прошло сегодня, 4 октября, в Центральном райсуде.

Перед началом весьма неожиданно для присутствующих журналистов Гилман решил, что надо перевести ситуацию в политическое русло. Когда его доставил конвой, и он занял свое место в «клетке», к нему обратились прибывшие на суд представители посольства США в РФ. Было совсем не похоже, чтобы он переживал по поводу будущего решения – держался уверенно, улыбался. Немного поговорив с ними по-английски, он вдруг заявил прессе на русском: – «Я - жертва политических репрессий, я не виновен!». И просил распространить свою историю, чтобы подобное не повторилось с другими мигрантами.

Американец остался недоволен суровостью приговора, но не смог ответить, сколько "светит" за избиение полицейского в США Фото: Ирина ШАБАНОВА

ПИЛ ВИНО, ПОТОМ ВОДКУ, НЕЦЕНЗУРНО РУГАЛ ПОЛИТИКУ

История получилась действительно поучительная. Не только для иностранцев, а для всех желающих напиться в вагоне-ресторане, «показать свое лицо» да еще и изловчиться ударить сотрудника правоохранительных органов при исполнении.

Напомним, иностранца сняли с поезда № «305» «Сухум–Москва» за дебош 17 января 2022 года. Согласно материалам суда, вечером в 18.50 в дежурную часть Юго-Восточного линейного управления МВД России на транспорте поступило сообщение о неадекватном поведении одного из пассажиров поезда, остановившегося на вокзале «Воронеж-1». Из показания свидетеля – официантки вагона-ресторана – Гилман в тот вечер изрядно выпил и заказал у них еще не менее 200 граммов водки, вел себя раздражительно, громко говорил о политике, нецензурно ругался, выражал недовольство деятельностью РФ, оскорблял пассажиров на трех языках – польском, русском и английском. Тогда она позвала своего директора. Тот попросил иностранца успокоится, но гражданин США продолжил дебош – стал швырять со столов и барной стойки вещи на пол. Тогда директор пожаловался начальнику поезда, а он вызвал полицию. Сам Гилман вспоминает, что в тот вечер у него было состояние эмоциональной подавленности и он выпил вина, затем водки, а потом очнулся якобы уже отделе полиции.

ИЗЛОВЧИЛСЯ И УДАРИЛ ПО-МОРПЕХОВСКИ

Прибывшие на вызов двое сотрудников транспортной полиции вывели мужчину из вагона: думали, «отрезвить» его на морозе. Но он продолжал шуметь, выкрикивать что-то нечленораздельное и сопротивляться. На него составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.21 КОАП (Появление в общественных местах в состоянии опьянения). При этом полицейские поняли, что вдвоем его сложно будет доставить в дежурную часть (морпех все-таки, хоть и бывший) и вызвали подмогу.

Так Гилмана доставили в отдел полиции, где он, по словам свидетелей, кричал, издавал нечленораздельные звуки, сползал со скамейки и падал. Поскольку вел себя агрессивно, то на него надели наручники. В один из моментов он упал и, исхитрившись, сильно ударил два раза ногой по голени стража порядка – старшего лейтенанта полиции Сергея Стрельникова.

Затем американцу от выпитого стало плохо и ему вызвали скорую помощь. Его увезли в больницу «Электроника», а там диагностировали алкогольную интоксикацию.

Защита американца намерена подать апелляцию Фото: Ирина ШАБАНОВА

НЕ АЛКОГОЛИК, НО МАРИХУАНУ ПОКУРИВАЛ

Следователи СУ СКР по Воронежской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Американца 25 января отправили в СИЗО-3.

На первоначальном этапе расследования обвиняемый отрицал вину, но затем признал. Хотя и уверяет, что ничего не помнит, и обвиняет в своих злоключениях русскую водку. Впрочем, проведенные в ходе следствия экспертизы показали, что Гилман на учете у нарколога не состоял, у него не выявили ни алкогольной, ни наркологической зависимости, хотя «неоднократное курение марихуаны имело место быть». Также медики не нашли у него признаков психических заболеваний, бреда, галлюцинаций и прочего.

Из отягчающих обстоятельств – характеристика из СИЗО. Там Гилман умудрился получить 4 взыскания, 3 выговора и даже отсидеть 7 суток в карцере. И состоит на учете как «лицо, склонное к нападению».

Из смягчающих – признание вины, содействие следствию, возмещение компенсации полицейскому в размере 15 тысяч рублей и такую же сумму бывший морпех пожертвовал благотворительному фонду «Порядок и щит».

Не прочь его и обменять... Фото: Ирина ШАБАНОВА

СУД СОГЛАСИЛСЯ С ОБВИНЕНИЕМ

Изначально прокуратура попросила для Гилмана 4,5 года колонии. А сам Гилман во время последнего слова настаивал на снисхождении. Суд тем не менее не увидел возможности назначения более мягкого наказания, поскольку преступление он совершил умышленно, желая нанести телесные повреждения представителю государственной власти, просто находясь в состоянии алкогольного обвинения.

Сам мужчина после оглашения приговора снова обратился к журналистам, мол, это все политика и решение слишком суровое. Правда, на вопрос, сколько получил бы за такое преступление он в США, сказать прессе не смог.

Однако его защитник, представитель адвокатской конторы «Пискунов и партнеры» Валерий Иванников, не нашел ничего в его деле «политического».

– Исходя из того, что мой клиент признал вину, раскаялся в содеянном, принес извинения потерпевшему, мы ожидали более мягкого приговора. В связи с чем, будем просить смягчения наказания в апелляционной инстанции, а также обращаться к властям США с целью инициирования возможных обменных процессов, – пояснил он.

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