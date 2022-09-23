Гособвинение попросило для американца, который избил воронежского полицейского, 4,5 года колонии

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Прокуроры вступили в Центральном районом суде на прениях по уголовному делу, фигурантом которого стал гражданин США Роберт Гилман, избивший воронежского полицейского. Гособвинители попросили для иностранца-дебошира 4,5 года колонии. Об этом 23 сентября рассказали в пресс-службе Центрального райсуда.

Напомним, инцидент произошел в поезде, проходящем через Воронежскую область Роберта Гилмана сняли с рейса из-за неподобающего поведения. В Воронеже задержанный пассажир несколько раз ударил ногой полицейского. В отношении него возбудили уголовное дело о применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ),

На суде Гилман рассказал, что в РФ оказался транзитом по пути в другую страну. В аэропорту он упал в обморок. Из-за этого ему выдали визу для срочной госпитализации до 11 декабря 2021 г. Как только американец пошел на поправку, он решил задержаться, чтобы получить российское гражданство, утверждая, что у него есть русские корни. Следующее судебное заседание назначено на 30 сентября.