Избивший полицейских в Воронеже американец рассчитывал на российское гражданство

Мужчина ехал в посольство США Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области

Гражданина США, задержанного за дебош в поезде, судили по двум статьям Кодекса административных правонарушений. Его обвинили в мелком хулиганстве и незаконном пребывании на территории России. Информация об этом появилась на сайте Центрального районного суда.

За хулиганство американец получил пять суток ареста. По второму правонарушению суд вынес предупреждение.

Из протоколов по данным делам стало известно, как гражданин США оказался в поезде. В показаниях американец рассказал, что в России был транзитом, собирался улетать в другую страну. Однако в аэропорту ему стало плохо, он упал в обморок. Из-за госпитализации ему выдали визу до 11 декабря. Поправившись, мужчина решил задержаться в России, получить гражданство РФ. Он заявил, что у него есть русские корни. Затем американец повредил паспорт. Чтобы восстановить документ, мужчина отправился в посольство США. Американец утверждает, что в поезде снова упал в обморок, а очнулся уже в полицейском участке.

Напомним, 27-летнего гражданина США, по некоторым данным служившего в американской морской пехоте, сняли с поезда. Причиной послужило его неадекватное пьяное поведение. При задержании иностранец несколько раз ударил ногой одного из оперативников.

В отношении буйного гостя из Америки возбудили уголовное дело, карающее за применение насилия в отношении полицейского при исполнении им должностных обязанностей. Мужчине грозит несколько вариантов наказания. Первый - штраф до 200 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период до 18 месяцев. Второй - принудительные работы на срок до пяти лет. Третий – арест на полгода. И самый суровый четвертый - лишение свободы на срок до пяти лет. Американец пробудет под стражей до 22 марта.