Воронежский облсуд не выпустил из СИЗО американца, напавшего на полицейского

Фото - Су СКР по региону

Воронежский областной суд не выпустил из СИЗО американца, задержанного за дебош в поезде и избившего полицейского. Напомним, ранее 27-летний гражданин США обжаловал свой арест. Но на заседании, которое прошло сегодня, 4 февраля, его жалобу отклонили. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.

Американец пробудет под стражей до 22 марта, как и постановил ранее Центральный райсуд.

Напомним, 27-летнего гражданина США, по некоторым данным служившего в американской морской пехоте, сняли с поезда. Причиной послужило его неадекватное пьяное поведение. При задержании иностранец несколько раз ударил ногой одного из оперативников.

В отношении буйного гостя из Америки возбудили уголовное дело, карающее за применение насилия в отношении полицейского при исполнении им должностных обязанностей. Мужчине грозит несколько вариантов наказания. Первый - штраф до 200 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период до 18 месяцев. Второй - принудительные работы на срок до пяти лет. Третий – арест на полгода. И самый суровый четвертый - лишение свободы на срок до пяти лет.