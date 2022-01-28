В Воронеже американец, избивший ногами полицейского, обжаловал свой арест

Американец за свое неадекватное поведение в поезде попал за решетку. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Американец, задержанный за дебош в поезде и избиение полицейского, обжаловал свой арест. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального районного суда в Воронеже.

- Материалы, относящиеся к этой апелляции, в ближайшее время направят в Воронежский областной суд. Там уже определят конкретное время ее рассмотрения, - пояснили в Центральном райсуде.

Напомним, 27-летнего гражданина США, по некоторым данным служившего в американской морской пехоте, сняли с поезда за неадекватное поведение в пьяном виде. При задержании иностранец несколько раз ударил ногой одного их оперативников. В отношении буйного гостя из Америки возбудили уголовное дело, карающее за применение насилия в отношении полицейского при исполнении им должностных обязанностей. Мужчине грозит несколько вариантов наказания. Первый - штраф до 200 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период до 18 месяцев. Второй - принудительные работы на срок до пяти лет. Третий – арест на полгода. И самый суровый четвертый - лишение свободы на срок до пяти лет.