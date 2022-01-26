Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия26 января 2022 9:55

В Воронеже пьяный американец избил ногами полицейского

Перед этим дебошира-иностранца сняли с поезда
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Фото предоставлено Воронежским СУСК

Фото предоставлено Воронежским СУСК

В Воронеже следователи возбудили уголовное дело в отношении 27-летнего гражданина США. Его подозревают в применении насилия в отношении полицейского при исполнении им должностных обязанностей.

Как рассказали в СУСКе, случай произошел еще 17 января. Вечером этого дня в дежурную часть Юго-Восточного ЛУ МВД России на транспорте доставили дебошира-иностранца, который был пьян и нарушал общественный порядок в вагоне пассажирского поезда.

- Не согласный с законными действиями представителей власти, мужчина применил насилие в отношении находившегося при исполнении служебных обязанностей сотрудника полиции, нанеся тому несколько ударов ногой, - рассказали в пресс-службе воронежского СУСКа.

Нападавшего задержали, сейчас он находится под стражей. Следствие провело осмотр помещения, назначило комплекс необходимых судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинскую по установлению степени тяжести повреждений, причиненных полицейскому.

КриминалКАРТИНА ДНЯ