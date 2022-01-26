В Воронеже пьяный американец избил ногами полицейского

Фото предоставлено Воронежским СУСК

В Воронеже следователи возбудили уголовное дело в отношении 27-летнего гражданина США. Его подозревают в применении насилия в отношении полицейского при исполнении им должностных обязанностей.

Как рассказали в СУСКе, случай произошел еще 17 января. Вечером этого дня в дежурную часть Юго-Восточного ЛУ МВД России на транспорте доставили дебошира-иностранца, который был пьян и нарушал общественный порядок в вагоне пассажирского поезда.

- Не согласный с законными действиями представителей власти, мужчина применил насилие в отношении находившегося при исполнении служебных обязанностей сотрудника полиции, нанеся тому несколько ударов ногой, - рассказали в пресс-службе воронежского СУСКа.

Нападавшего задержали, сейчас он находится под стражей. Следствие провело осмотр помещения, назначило комплекс необходимых судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинскую по установлению степени тяжести повреждений, причиненных полицейскому.