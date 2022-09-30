«Я встал на путь исправления»: избивший полицейского американец выступил в суде Воронежа с последним словом

Гилман выразил несогласие с тем, что за его преступление обвинение запросило реальное лишение свободы. Фото: Ирина ШАБАНОВА

Американец Роберт Гилман, которого обвиняют в избиении воронежского полицейского, выступил в суде с последним словом. В нем он попросил назначить ему более мягкое наказание, не связанное с лишением свободы. Судебное заседание прошло в пятницу, 30 октября.

Гилмана обвиняют по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти при исполнении). Максимальное наказание, предусмотренное статьей, – лишение свободы до пяти лет. Прокуратура ранее запросила 4,5 года колонии общего режима.

"Я приехал в Россию, чтобы жить и учиться, получить гражданство, завести семью", – сказал американец Фото: Юрий ШАБАЛОВ

СУТЬ КОНФЛИКТА

Этот инцидент произошел 17 января 2022 года. Бывший морпех, гражданин США Роберт Гилман ехал в поезде Сухум – Москва. В Воронежской области правоохранители его сняли с состава из-за пьяной потасовки. Сотрудники транспортной полиции доставили мужчину в участок, где он продолжил дебош: ударил ногой старшего лейтенанта полиции Сергея Стрельникова.

Американец произнес последнее слово сначала на английском языке, потом то же самое повторил на русском. В начале он выразил несогласие с тем, что за его преступление обвинение запросило реальное лишение свободы.

– Наказание, которое требует сторона обвинения, слишком серьезное, и не соответствует тому, что я совершал, – сказал Гилман.

ПРОСИЛ У ПОЛИЦЕЙСКОГО ПРОЩЕНИЕ

Он пояснил, что гособвинение не учло, что он выплатил компенсацию полицейскому Стрельникову, признал свою вину и всячески содействовал следствию. Также Роберт заявил, что попросил у потерпевшего прощение, а тот якобы его простил и не имеет претензий. Молодой человек пообещал суду встать на путь исправления. Также он попросил прощение у властей РФ, представителем которых и является избитый им полицейский.

Также он рассказал, как и зачем оказался в России. Правда ранее пояснял суду, что был у нас транзитом по пути в другую страну. К тому же у него оказалась просрочена туристическая виза. В этот раз Роберт пояснил, что хотел поступить в университет в Москве и получить специальность по кибербезопасности. Мол, российские власти приглашали иностранных IT-специалистов для работы в российских компаниях, вот он и приехал.

Гособвинение запросило для гражданина США 4,5 года колонии Фото: Ирина ШАБАНОВА

Я – ЭТНИЧЕСКИЙ РУССКИЙ

– Я всемерно сожалею о том действии, которое произошло… Я не какой-то амбал, который приехал, чтобы драться с местными полицейскими. Я признаю, что мое поведение в поезде не типичное для меня, и оно не должно быть типичным ни в каком обществе. Вместе с тем я прошу учесть, что я был в сильном стрессовом состоянии, у меня на руках были наручники. Я не думаю, что один день в пьяном состоянии в поезде заслуживает лишения свободы на 5 лет…, – сказал американец.

И в довершение Гилман попросил судью не относится к нему, как гражданину другой страны, поскольку он этнический русский. Его родители родились в России, жили в Москве и Санкт-Петербурге, здесь получили высшее образование.

– Я приехал в Россию, чтобы жить и учиться, получить гражданство, завести семью. И мои родители родились здесь. То, что я совершил, это случайность и стечение обстоятельств!, – заключил американец.

Ну и рассказал, что ему помогли пересмотреть взгляды его сокамерники в СИЗО – осужденный за взяточничество бывший вице-мэр Воронежа Алексей Антиликаторов и осужденный за мошенничество тоже бывший вице-спикер гордумы Александр Провоторов.

Суд удалился в совещательную комнату. Приговор ему вынесут 4 октября.