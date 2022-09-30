Избивший воронежского полицейского американец попросил суд о снисхождении

Роберт Гилман признал вину Фото: Ирина ШАБАНОВА

Американец Роберт Гилман, обвиняемый в нападении на воронежского полицейского, выступил в Центральном райсуде с последним словом. Слушание по его делу прошло сегодня, 30 сентября.

Роберт сначала говорил на английском языке, а затем свою речь повторил на русском. Он попросил суд о снисхождении и посчитал 4,5 года колонии за свое преступление слишком суровым.

- Я признал вину, поэтому прошу суд отнестись ко мне снисходительно. И не относиться ко мне как гражданину другой страны. Я приехал в Россию, чтобы жить и учиться, получить гражданство, завести семью. И мои родители родились здесь. То, что я совершил, это случайность и стечение обстоятельств.

Напомним, инцидент произошел в поезде, проходящем через Воронежскую область Роберта Гилмана сняли с рейса из-за неподобающего поведения. В Воронеже задержанный пассажир несколько раз ударил ногой полицейского. В отношении него возбудили уголовное дело о применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ),