Воронежский Черноземфест в цифрах и фото

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежский рок-фестиваль «Чернозем» ушел в историю. Переносивший из-за ковида, но успешно проведенный с 19 по 21 августа 2022-го. Масштабный по лайн-апу, даже несмотря на отвалившихся БИ-2 и Шевчука. Спела даже дочка Юрия Хоя Ирина, а лидер группы "План Ломоносова" Александр Ильин приехал с маленьким сыном.

Ирина Клинских спела на Черноземе Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ИЗ ПЛЮСОВ

Большая поляна. Много туалетов. Еда есть (специально организовали на подступах к опен-эйру гастрофест). Правильно поставленные сцены. Грамотный график выступлений (пока на одной сцене идет концерт, на второй готовят аппаратуру для следующего участника, потом наоборот), благодаря чему расписание четко соблюдалось (10 мин задержки не в счет). Большой состав участников (Таймсквер, Аффинаж, F.P.G, Наив с симфоническим оркестром, Ария, Флип, Ртуть, Особые гости, Бригадный подряд, Громыка, Пионерлагерь Пыльная радуга, Маваши group, Ундервуд, Вячеслав Бутусов с командой, Сплин, Лиана, Сказки Черного города, Обе-рек, Фазы, панк-опера "Кащей бессмертный", Эпидемия, Биртман, Северный флот, 25/17, Симфоническое КИНО, 5 минут, Grottesque, Нуки, Smex, Гудтаймс, План Ломоносова).

Ария на Черноземфесте Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Бутусов на Черноземфесте Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Даже развлечения продумали организаторы: устроили трансляцию футбольного матча и поставили Аленку, ставшую звездой соцсетей – к ней все три дня толпились очереди на фотосессию.

К Аленке не зарастала народная тропа Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ИЗ МИНУСОВ

Первый день Черноземфеста подпортила погода, но и тут случился плюс: группа «Наив», заручившись помощью «страшно красивой» Аленки, разогнала дождь.

Наив на Черноземфесте Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Конец второго дня омрачили неоднозначные высказывания лидера «Сплина», поддержавшего уехавшие из страны из-за СВО группы. Хотя музыкальный фестиваль - не политическая арена!

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

31 команда сыграла на Черноземфесте

Около 10 тысяч зрителей посетили первый день опен-эйра

Около 14 тысяч человек пришли на второй день

Около 13 тысяч поклонников тусили на рок-форуме в третий день.

Всего на фестивале зарегистрировали 18 тысяч уникальных посетителей (то есть многие приходили на все дни опен-эйра). Приезжали из других городов – Тамбова и Липецка, Белгорода и Курска, Питера и Москвы.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Чернозем он такой Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ