Зрители воронежского Чернозема не поддержали выступления «Сплина» по поводу уехавших из страны музыкантов

Сплин на Черноземфесте Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Фестиваль «Чернозем», прошедший с 19 по 21 августа в Воронеже, в целом запомнился зрителям хорошо. Бочку меда испортил фронтмен группы «Сплин». Александр Васильев в процессе сета пару раз отпустил неоднозначные высказывания.

Так-то Васильев был немногословен (после каждой песни он на автомате говорит «спасибО»). Но в самом начале сказал, что рад выступить перед людьми, в «которых сохранилось сострадание и милосердие, которые не приемлют жестокость, насилие и убийства».

- В эти черные ночи даже мажорные песни звучат печально, - так закончил приветствие Александр Васильев. Зрители не совсем поняли, к чему.

В целом «Сплин» действительно подобрал для сета минорные композиции. Отметив, что "до января отлично писались веселые песни". А хит «Выхода нет» фронтмен и вовсе посвятил уехавшим из страны музыкантам.

- Позвольте на прощание сыграть песню, которую хотелось бы посвятить группам «Машина времени», «Аквариум», Tequilajazzz и всем другим, которым пришлось уехать из страны по разным причинам. Но мы надеемся, что наступит светлый день, когда все вернутся, и мы сыграем здесь для вас в Воронеже. Потому что у нас нет другого выхода, - сказал Васильев.

После этого часть зрителей покинула площадку. Многие высказались в соцсетях, что очень любили «Сплина», а после этого момента «он для них кончился». Фестиваль – не политическая арена. Отмечают, что надо быть честнее: не нравится – не выступай. Шевчук и «БИ-2» пропали из лайнапа фестиваля…