Дочь Юрия Хоя спела на воронежском «Черноземе»

Ирина Клинских на Черноземфесте Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Второй день Черноземфеста выдался ясным, и его, по оценкам организаторов, посетили большее количество зрителей - около 14 тысяч человек (первый - около 10 тысяч).

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Зрители, удобно расположившись на раскладных стульчиках, спортивных ковриках и даже надувных диванах, кайфовали под «Я хочу быть с тобой» Бутусова, а отдохнув, скакали под панк-оперу Хоя «Кащей Бессмертный». Дочь Юрия Клинских Ирина, которую ведущий назвал «ножками Хоя», тоже спела для зрителей папин "Твой звонок", поблагодарив поклонников, что они до сих пор верны творчеству ее отца.

Еще одна дама весь день пользовалась вниманием зрителей всех возрастов – сфотографироваться со «страшно красивой» Аленкой очередь не кончалась до темна.

Ну а в сумерках море поклонников зажгло огоньки мобильников под сет «Сплина».

Сегодня, в завершающий день рок-фестиваля, выступят еще десяток групп, а в финале «Черноземфеста» сыграет «Симфоническое КИНО».

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Бутусов на Черноземфесте Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Сплин на Черноземфесте Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ