Первый день рок-фестиваля "Чернозем" в Воронеже посетили около 10 тысяч человек

"Ария" в Воронеже Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Первый день рок-фестиваля «Чернозем» завершился концертом группы «Ария». Коллектив выступал в Воронеже всего пару месяцев назад, но музыканты, признались, что рады вернуться - уже на фестиваль, потому что выступать в зале и на опен-эйре - это совершенно разные вещи.

"Ария" в Воронеже Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Любое выступление имеет свой кайф. Концерт в зале - одна история, но выступать на свежем воздухе всегда здорово. А поскольку страна у нас зимняя, узкий период для таких выступлений - из-за погоды не всегда это получается, поэтому стараемся не упускать возможности сыграть на фестивале, - признались музыканты.

"Ария" в Воронеже Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Коллективу повезло: выступавший перед ними «Наив» разогнал дождь, который шел почти весь день. «Арийцы» зашлифовали финал огнем, драйвом и проверенными хитами.

- Фестиваль - место для самого лучшего и узнаваемого. Как сказал Константин Никольский, новые песни пишут те, у кого старые плохие, - шутили музыканты. - На самом деле, на фестивале выступает много команд, и приходят не только твои фанаты, поэтому важно исполнять проверенные хиты, которые точно слышали все. Тем более, что к нам приходят три поколения поклонников – дедушек-сыновей-внуков.

"Ария" в Воронеже Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Музыканты радовались еще и тому, что в этот раз удалось приехать заранее - настроить аппаратуру, погулять (познакомиться со страшно красивой Аленкой), а не впритык к мероприятию.

- То, что мы приехали заранее, - огромная удача, - признались музыканты. Часто бывает так, что встаем в пять утра - на автобус, поезд, в аэропорт, - приезжаем прямо к началу концерта. Один раз летели на Камчатку, самолет задержали на несколько часов. В результате мы приземлились в местном аэропорту в 10 вечера. Думаем, наверное, уже нет смысла ехать на концерт. А организаторы говорят: все ждут! Приехали уже около 11, действительно, народ весь ждал! Пришлось играть буквально с колес.

"Ария" в Воронеже Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В первый день Черноземфест посетили около 10 тысяч человек.

Сегодня на опен-эйре сыграет еще десяток команд, исполнят панк-оперу «Кощей Бессмертный». Хедлайнерами вечера станут группа Вячеслава Бутусова и «Сплин».

"Ария" в Воронеже Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

"Ария" в Воронеже Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ