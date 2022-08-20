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Звезды19 августа 2022 21:59

Воронежская Аленка помогла группе «Наив» остановить дождь на Черноземфесте

Панк-рок-группа выступила на первом дне опен-эйра
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
"Наив" на "Черноземе"

"Наив" на "Черноземе"

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Не обманул лидер группы «Наив» Александр «Чача» Иванов, когда характеризуя «страшно красивую» воронежскую Аленку на Черноземфесте, сказал, что она им помогает. Действительно, Аленка не подвела: 19 августа во время выступления «Наива» на опен-эйре закончился дождь! Зарядивший с открытия феста, сначала еле моросивший, а к выходу «Наива» просто хлеставший с небес, через несколько песен «Симфорока» иссяк и до конца первого дня рок-форума уже не начинался.

В начале выступления "Наива" с неба хлестал дождь.

В начале выступления "Наива" с неба хлестал дождь.

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Но музыканты его победили

Но музыканты его победили

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- А гляньте-ка, остановили дождь! – довольно заметил «Чача». – Давно был в Воронеже, многое помню, хорошо все изменилось!

Музыканты - и группы, и оркестра - были в ударе. Фронтмент исполнил не только «наивные» хиты «Телегу», «Тройку», «Один пацан», «20 лет одиночества», «Лучшие друзья девушек», «Я не знаю», но и два посвящения ушедшим Егору Летову и Михаилу Горшеневу – «Сияние» и «Воспоминания о былой любви».

Было здорово! Несмотря на фигню с неба.

"Наив" на "Черноземе"

"Наив" на "Черноземе"

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ