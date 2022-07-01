В Нововоронеже открывают новый памятник Аленке

Нововоронежская Аленка претерпела трансформацию в лучшую сторону Фото: из архива "КП"

Памятник нововоронежской Аленке взамен жуткой демонтированной скульптуры сегодня, 1 июля, торжественно откроют в центральном парке города атомщиков. Пока арт-объект скрыт от людских глаз, но уже интригует общественность. Он совершенно не похож на предыдущую его версию, которая полтора года назад вызвала недовольство местных жителей.

Как рассказала председатель Нововоронежской городской общественной организации всероссийской организации ветеранов Лидия Федорова, памятник, изготовленный к 250-летию села Новая Аленовка, расположен на том же месте, где была его предшественница, на благоустроенной площадке в аллее. Его открытие совпало с проводимым в городе первым фольклорным праздником «Истоки».

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Известно, что авторы новой работы – меценаты. Они изготовили скульптуру Аленки в дар Нововоронежу.

– Они нам предоставили три варианта нового арт-объекта. На комиссии мы долго обсуждали и остановились на этом. Как вы знаете, деньги за предыдущую скульптуру нам вернули, и мы их потратили на благоустройство. Сегодня на празднике будет выступление коллективов нашей области, выставка подворий Хохольского и Каширского районов, так что и местные жители, и гости нашего города увидят и как проведена реконструкция парка, и открытие Аленки, - поделилась Лидия Федорова.

Облик Аленки увидим уже сегодня Фото: Ольга ЧЕРНУШКИНА

Кстати, в соцсетях уже активно обсуждают новый вариант памятника основательнице села Новая Аленовка. Некоторые даже взгрустнули по поводу предыдущего: мол, «харизматичнее был». Но, судя по фотографиям рабочего варианта, девушка на этот раз приятная, более женственная. Она изображена так же в полный рост, но без излишеств в пропорциях, с миловидным лицом и утонченной фигурой.

Новый арт-объект обещает быть более женственным Фото: Ольга ЧЕРНУШКИНА

В новом варианте она выглядит более вдохновенно: ее взгляд не тяжелый и пронизывающий, а спокойный и задумчивый, руки сложены на груди. Сама Аленка одета в русское народное платье, волосы прикрыты головным убором.

Прешшественница новой Аленки Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Впрочем, судьба предыдущей, «жуткой» Аленки, которую установили 18 декабря 2020 года, решилась тоже вполне благополучно. Напомним, фото монумента тогда мгновенно разлетелось по соцсетям: лицо у дамы было настолько жуткое, что она стала интернет-мемом. С кем только ее ни сравнивали: и с ведьмой из Средневековья, и с символом «ковидного» года. Люди боялись даже по парку ночью ходить. Простояла она в центре Нововоронежа всего три дня. После этого ее демонтировали. Однако благодаря известности (скульптурой заинтересовались музыканты, политики, бизнесмены) жуткую Аленку не отправили на переплавку, а продали с аукциона.

Из Воронежской области она не уехала. Ее, как известно, за 2,6 млн рублей приобрела Группа Компаний Хамина. Пока памятник хранится на складе. Его должны установить в будущем парке скульптур сити-парка «Град».