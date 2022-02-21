Последние новости Воронежа на 21 февраля 2022 года: три поезда с беженцами, введение режима ЧС

На первом поезде приехали 910 человек. Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В Воронеж прибыли три поезда с беженцами из Донецкой и Луганской народных республик. Регион принял уже более двух тысяч человек. Их поселили в детских лагерях «Голубой экран», «Кировец», в санатории имени Горького и других пунктах временного размещения. Всего в Воронеже и ближайших районах области (Рамонском, Новоусманском, Лискинском, Бобровском) подготовили 42 таких пункта. Всех прибывших должны осмотреть врачи и психологи. Вскоре власти определят порядок выплат - 10 тысяч рублей - и наладят для детей процесс обучения.

Из-за притока беженцев из ЛНР и ДНР губернатор ввел в Воронежской области режим чрезвычайной ситуации. Власти пояснили, что все системы жизнеобеспечения в регионе работают хорошо. А подобная мера необходима, чтобы задействовать дополнительные ресурсы для помощи беженцам.

Ситуация с коронавирусом в области остается сложной. Накануне федеральный оперштаб сообщил о 5092 зараженных, днем ранее инфицированных было 5100. Всего с начала эпидемии заболели ковидом 302 355 воронежцев. Еще 12 человек умерли от последствий вируса. Общее число смертей увеличилось до 7 456.

Воронежские следователи начали проверку после сообщения о падении ледяной глыбы на женщину. 19 февраля кусок наледи сорвался с крыши многоэтажки на улице Плехановской, прямо у остановки «Площадь Заставы». Пострадавшую с травмой головы доставили в больницу, где ей оказали помощь. Днем ранее на улице Карла Либкнехта сошедший с крыши пласт снега нанес травму 23-летней горожанке. Она получила черепно-мозговую травму. В ситуации разбирается прокуратура.