В Воронеже снежный пласт с крыши упал на 23-летнюю девушку

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Мощная оттепель стала причиной несчастного случая в Советском районе. В четверг, 18 февраля, в 16.30 с крыши многоэтажного дома №55 по улице Карла Либкнехта сошел пласт снега. Махина упала прямо на проходившую по тротуару 23-летнюю жительницу.

Девушку срочно доставили в больницу, где врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму. Пациентку оставили под наблюдением врачей.

А тем временем случаем заинтересовалась прокуратура Советского района Воронежа. В ведомстве организовали проверку исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства управляющей компанией Советского района.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, за последнюю неделю это уже второй случай падения наледи на пешехода. Ранее о травмированном сосулькой гражданине сообщили в департаменте здравоохранения области.