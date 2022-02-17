Воронеж
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 февраля 2022 12:02

Из-за скользких тротуаров получили травмы 1547 жителей Воронежской области

Один пешеход пострадал от падения наледи с карниза
Ирина КАЗАНИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

За период с 10 по 16 февраля в травмпункты Воронежской области за помощью обратились 3330 жителей региона, в том числе 2088 воронежцев. Покалечились в результате падения на скользких дорогах и тротуарах 1547 человек. Большинство из них отпустили домой после оказания первой медпомощи. У 151 пациента диагностировали серьезные травмы и госпитализировали на лечение.

Кроме того, за неделю 16 человек получили обморожения. А один пешеход пострадал от падения с карниза наледи.