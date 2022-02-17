Из-за скользких тротуаров получили травмы 1547 жителей Воронежской области

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

За период с 10 по 16 февраля в травмпункты Воронежской области за помощью обратились 3330 жителей региона, в том числе 2088 воронежцев. Покалечились в результате падения на скользких дорогах и тротуарах 1547 человек. Большинство из них отпустили домой после оказания первой медпомощи. У 151 пациента диагностировали серьезные травмы и госпитализировали на лечение.

Кроме того, за неделю 16 человек получили обморожения. А один пешеход пострадал от падения с карниза наледи.