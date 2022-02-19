В Воронеже глыба льда с крыши снова чуть не убила пешехода

Страница сообщества "Типичный Воронеж" в соцсети "Вконтакте"

Жительница Воронежа разместила в городской группе соцсети «Вконтакте» сообщение о том, что ее мама пострадала от упавшей с крыши глыбы льда. Кусок наледи сорвался с дома, расположенного по улице Плехановской прямо у остановки «Площади Заставы».

Судя по размещенным в паблике фотографиям, у женщины серьезная травма головы и кровотечение. Пострадавшей вызвали «Скорую» и отправили в больницу.

В управе Ленинского района уточнили, что ЧП произошло у дома №49 по Плехановской, который обслуживает АО "Управляющая Компания Ленинского района".

Подобные ЧП за последние дни в Воронеже происходят регулярно. Так, 18 февраля от сошедшего с крыши пласта снега получила черепно-мозговую травму 23-летняя девушка. А ранее о подобном ЧП сообщал департамент здравоохранения в еженедельной сводке пострадавших на улицах города.