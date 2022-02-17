«20 ножевых ударов за минуту»: на суде воспроизвели картину убийства воронежской учительницы

Артем Селютин компенсацию морального вреда в 4,5 млн рублей, которую требует семья погибшей учительницы, назвал неразумной Фото: Ирина ШАБАНОВА

17 февраля в стенах Воронежского областного суда прошло заседание по рассмотрению уголовного дела о зверском убийстве учительницы математики Натальи Тушинской, которое произошло 2 февраля 2021 года. И все это, чтобы завладеть ее сумочкой и сотовым телефоном. В этот раз гособвинитель Алексей Родовниченко предоставил суду видеозапись, как уроженец Украины 32-летний Артем Селютин совершал разбойное нападение на женщину, возвращавшуюся вечером из школы домой. Согласно времени, убийца всего за минуту нанес жертве более 20 ударов ножом, 16 из которых стали смертельными.

Суд готовится смотреть видео, вскрывают конверт с диском Фото: Ирина ШАБАНОВА

УБЕЖАЛ ОТ ЖЕРТВЫ, А ЧЕРЕЗ МИНУТУ ВЕРНУЛСЯ

На видеозаписи, которая была изъята с камер возле кафе «Рица» в Коминтерновском районе, видно Московский проспект и едущие по нему машины. Только начало темнеть.

19 часов 02 минуты. Со стороны центра Воронежа вдоль магистрали между деревьев по тропинке движется фигура – Артем Селютин – в сторону выезда из города и навстречу ему идет другая фигура. Это Наталья Тушинская. Ничего не подозревая, учитель направляется к надземному пешеходному переходу. И вдруг, пятясь назад, она бросается в обратную сторону. Селютин за ней.

19 часов 03 минуты. Всего минута и мужчина возвращается обратно быстрыми шагами, оставив жертву истекать кровью. Он скрывается за деревьями и ровно через тот же промежуток времени он вдруг появляется снова и идет к тому месту, где оставил учительницу.

19 часов 04 минуты. Выныривает из-за деревьев и быстро исчезает в лесополосе.

БОЛЕЕ 20 УДАРОВ НОЖОМ ЗА 60 СЕКУНД

– На это невозможно смотреть!, – восклицают присутствующие на суде дочь погибшей Юлия Тушинская (именно она нашла истерзанную Наталью всю в крови на снегу) и ее мама Валентина Ивановна. У пожилой женщины сдают нервы, пробиваются рыдания. Всего одна минута потребовалась Селютину, чтобы нанести жертве не один десяток ударов ножом. Как показала потом экспертиза, лезвие разрезало шею, грудь, руки, повредило легкие, селезенку и сердце. А потом вернулся… Артем Селютин не отрицал, что на видео он сам, а женщина – убитая им жертва.

– Зачем вы возвращались?, – задал вопрос гособвинитель.

– Я не знаю, – ответил Артем Селютин.

– Вернувшись к месту, что вы делали?, – спросила уже судья Ольга Чистякова.

– Подошел к погибшей. Думаю, хотел вызвать «скорую». Я помню ее лицо, глаза ей закрыл, пульс попробовал: его не было.

Впереди – прения сторон Фото: Ирина ШАБАНОВА

КОМПЕНСАЦИЯ В 4,5 МЛН РУБЛЕЙ – ОГРОМНЫЕ ДЕНЬГИ

Семья Натальи Тушинской – муж, дочь Юлия и мама Валентина Ивановна на этом же заседании заявили гражданские иски. Они признаны судом потерпевшими и потребовали от Артема Селютина компенсировать им моральный вред и нравственные страдания. Сумма на каждого истца – по 1,5 млн рублей. Общая – 4,5 млн.

Иски в производство судья Ольга Чистякова приняла. Согласен ли Селютин с ними, подсудимый ответить сразу не смог, поэтому пришлось делать перерыв, чтобы он посоветовался с адвокатом.

Потом Селютин пояснил суду, что иски признает, но частично. Его смутила сумма.

– Сумма неразумная. Для меня и моей семьи это огромные деньги. В качестве морального ущерба я буду ее выплачивать. Возможно, там, где я буду отбывать наказание, буду работать, потом, возможно, когда выйду, буду работать… Но сумма завышена, – пояснил Селютин.

Ольга Чистякова уточнила: какая сумма была бы для него посильной? Но тут он затруднился ответить.

Гособвинитель Алексей Родовниченко зачитал данные характеристики Фото: Ирина ШАБАНОВА

ЖЕНЫ НЕТ, НА УЧЕТЕ НЕ СОСТОЯЛ, ЗАТО С АВТОМАТОМ КАЛАШНИКОВА

Также гособвинитель Алексей Родовниченко зачитал суду данные характеристики Артема Селютина, которые предоставили следствию официальные организации Донецка и Луганска. Как оказалось, в браке он никогда не состоял, детей за ним не числится. Равно как и на учетах в наркологических или психоневрологических стационарах. Поскольку он утверждает, что сидел на игле и много пил. Правда, на прошлом заседании адвокат приобщил к делу официальный документ, что мужчина лечился от алкогольной зависимости в ЛНР в 2018 году. Что касается работы, то тут тоже не за что зацепиться. В его трудовой одна запись – в 2008 году меньше месяца проработал в строительной компании. Но после начала боевых действий стал стрелком батальона спецназначения «Леший». И на его имя был зарегистрирован автомат Калашникова...

Впереди – прения сторон и последнее слово Артема Селютина. Суд продолжится 15 марта.

Ирина Шабанова

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