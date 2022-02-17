Воронеж
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия17 февраля 2022 14:11

Семья убитой воронежской учительницы требует 4,5 миллиона рублей от подсудимого

Муж, дочь и мама погибшей потребовали компенсацию морального вреда с Артема Селютина
Ирина ШАБАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Селютин посчитал сумму компенсации завышенной

Селютин посчитал сумму компенсации завышенной

Фото: Ирина ШАБАНОВА

17 февраля в стенах Воронежского областного суда прошло заседание по рассмотрению уголовного дела о зверском убийстве учительницы математики Натальи Тушинской. которое произошло 2 февраля 2021 года. И все это, чтобы завладеть ее сумочкой и сотовым телефоном. В этот раз гособвинители предоставили суду видеозаписи, как уроженец Украины Артем Селютин совершал разбойное нападение на женщину, возвращавшуюся вечером из школы домой.

В этот день суд продолжил исследовать доказательства, просмотрел записи с камер видеонаблюдения. А потерпевшая сторона выдвинула гражданские иски. Семья Натальи Тушинской – муж, дочь Юлия и мама Валентина Ивановна не стали просить возмещать им материальный вред, но потребовали компенсировать моральный. Сумма на каждого истца – по 1,5 миллиона рублей. Всего Артем Селютин должен заплатить 4,5 млн рублей.

Иски в производство судья Ольга Чистякова приняла, но ответить сразу согласен ли Селютин с ними, подсудимый не смог, поэтому пришлось делать перерыв, чтобы он мог пообщаться со своим адвокатом.

Потом Селютин пояснил суду, что иски признает частично, его смутила только сумма.

– Сумма неразумная. Для меня и моей семьи это слишком огромные деньги. В качестве морального ущерба я буду ее выплачивать. Возможно, там, где я буду отбывать наказание, буду работать, потом, возможно, когда выйду, буду работать. Но сумма завышена, – пояснил Селютин.

Ольга Чистякова уточнила, не мог бы он назвать сумму, которая была бы для него посильной. Но тут он затруднился ответить.

Подробнее о процессе читайте здесь.