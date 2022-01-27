«Я лично закрыл ей веки»: подсудимый рассказал, как 16 раз ударил ножом воронежскую учительницу

Подсудимый озвучил свою версию произошедшего Фото: Ирина ШАБАНОВА

26 января в стенах Воронежского областного суда прошло заседание по рассмотрению уголовного дела о зверском убийстве учительницы математики Натальи Тушинской, которое произошло 2 февраля 2021 года. Убийца, чтобы завладеть ее сумочкой и сотовым телефоном, нанес женщине 16 ножевых ударов. Процесс длился дольше, чем обычно - до позднего вечера. В этот раз обвиняемый - 32-летний уроженец Украины Артем Селютин - рассказал о том, как совершал преступление. Затем прошло исследование доказательств. И наконец, суд выслушал родителей Селютина, которые приехали из Луганска.

В самом начале судья Ольга Чистякова попросила обвиняемого дать характеристику самому себе. Артем Селютин не мешкал, в этот раз не прятал голову в капюшоне, но и не был особенно красноречив. Наоборот, начал с того, что он слишком злоупотреблял алкоголем и… наркотиками. О последних, кстати, не упоминалось ни в материалах следствия, ни в показаниях свидетелей. К слову, даже родители не смогли подтвердить, что их сын сидел на игле…

в суде исследовали документы Фото: Ирина ШАБАНОВА

«ОБО МНЕ ХОРОШО ОТЗЫВАЛИСЬ»

- Я окончил среднюю школу в Луганске, занимался спортом, был хорошим человеком… Затем ПТУ закончил, все обо мне хорошо отзывались. После учебы работал в городе, трудился в Краснодаре на кирпичном заводе. В 2014-м война застала - родители уехали, а я остался. Дом обстреливали, мне пришлось пойти в ополчение, защищать город. За это время меня два раза контузило, это много психики отняло. Я начал пить и употреблять наркотики. В 2020-м кодировался от алкогольной зависимости, но потом снова запил. У меня есть гражданская жена: я встретил девушку, мы с ней жили вместе в Луганске. На момент, когда я совершил преступление, она была беременна. В июле родилась девочка. Она носит только мое отчество, - начал свой рассказ подсудимый.

Из Луганска в Россию Селютин приехал в конце января 2020 года вместе со знакомым и его семьей. Как он утверждает, на заработки в город Домодедово Московской области. Устроился сортировщиком на почту, но хватило его всего на один день. Некие люди предложили им другую работу. Как позже оказалось, сомнительного характера, и Селютин, якобы не выдержав «тяжелой обстановки», принял решение убежать домой. По его же словам, с собой он взял только 1,5 тысячи рублей и два паспорта - украинский и луганский.

Поймал попутку, доехал до Москвы. Там ходил по городу, искупался в реке, спал на лавочке, пил водку и время от времени кололся. Поняв, что из российской столицы на полторы тысячи до дома не доедешь, решил добираться на попутках. Так он оказался в Ельце, а потом в Липецке. Водителям, соглашавшимся довезти его до нужного населенного пункта, рассказывал душещипательную историю про ужасы боевых действий и время, проведенное в ополчении. Расчувствовавшись, денег с него они не брали. Наоборот, давали, сердобольные, по 200 - 300 рублей. На них он покупал в магазинах водку и заливался спиртным. Ну, и кололся.

Дело движется к прениям сторон Фото: Ирина ШАБАНОВА

БИЛЕТОВ ДО РОСТОВА НЕ БЫЛО

Если бы не эта роковая случайность, то уехал бы Селютин в Ростов-на-Дону уже из Липецка и остался бы Воронеж далеко в стороне. И учительница математики Наталья Тушинская спокойно вечером, после уроков, пришла бы домой, обняла дочку и мужа, поужинала с семьей, обсудила с подружкой события дня и позвонила пожилой маме справится о здоровье. Но все пошло не так. В Липецке на автовокзале кассир сказала Артему Селютину, что билетов на автобус до Ростова нет и, когда они будут, неизвестно. Тогда он решил добираться через Воронеж. Сел на рейсовый автобус в 15.00. До трагедии оставались считанные часы…

ВОЕННЫЙ ГОРОДОК

Вышел он у остановки «Военный городок» в Воронеже, до Центрального автовокзала не поехал. Решил, что дешевле будет добраться до Ростова-на-Дону на такси «Блаблакар». Зашел в магазин, купил энергетик, спросил у продавца, нет ли у него приложения сервиса, чтобы найти нужную машину. У того не оказалось. Вышел из магазина и пошел искать ломбард. Артем Селютин утверждал, что у него с собой было золотое кольцо, которое якобы он сам приобрел. Правда, потом сказал, что ему его подарили. Сдал его или нет, так и не вспомнил…

МОМЕНТ УБИЙСТВА

По версии следствия, с 17.00 по 19 часов 33 минуты 2 февраля Селютин находился у кафе «Рица» на Московском проспекте, где и задумал совершить убийство, сопряженное с разбоем. Он увидел идущую ему навстречу учительницу Наталью Тушинскую, которая возвращалась из школы № 1 домой. Женщина разговаривала в этот момент по телефону с подругой. Злоумышленник напал на нее и потребовал денег, а затем нанес 16 ножевых ранений в область жизненно важных органов. Бил зверски, сначала в грудь. Лезвие прорезало шубу и вошло в тело. Как показала экспертиза, смерть учительницы наступила от множественных открытых травм шеи, груди, сердца, легких, селезенки и массовой кровопотери. Затем налетчик украл сумку и телефон и скрылся.

На стадии следствия Селютин вину свою признал. Это подтвердили и его слова на допросах, и проверка показаний на месте. Видео и документы предоставили гособвинители: начальник уголовно-судебного управления прокуратуры Воронежской области Олег Шорохов и прокурор Алексей Родовниченко.

Однако на судебном допросе мужчина вдруг начал «забывать» момент расправы над женщиной, ссылаясь на то, что был сильно накачан алкоголем и наркотиками, что ему «слышались голоса». А также не согласился с некоторыми своими предыдущими показаниями, потому что якобы на него оказывали давление. Но проведенная ранее психиатрическая экспертиза показала, что он вполне вменяем и мог в тот момент осознавать, что делал…

Отец Артема Селютина уверен, что виной всему - алкоголь Фото: Ирина ШАБАНОВА

ТУТ ПОМНЮ, ТУТ НЕ ПОМНЮ

Но вернемся к рассказу самого подсудимого. До убийства оставались уже минуты. Селютин утверждает, что ему якобы снова захотелось горячительного. В торговом центре он купил «два пака вина» (пак - 0,7), выпил их и укололся последней дозой…

- После этого у меня начались галлюцинации. Мне казалось, что люди меня преследуют, я стал всех подозревать. Зашел в магазин «Магнит Косметик», купил нож… Я не знаю… «Мухи» начали меня посещать. У меня провалы в памяти были. Затем шел по улице, лес был, трасса, посередине огни, видел многоэтажки. Я шел - возможно, кафе проходил… Я убил этого человека, мне очень жаль… У меня фрагментами это в голове. Я помню, женщина, в шубе была, по телефону разговаривала. Я угрожал ножом не только ей, у меня оторвало мозг полностью. Я не собирался никого убивать. Да, забрал потом сумку и телефон, - сбивчиво излагает свою версию Селютин.

Гособвинитель задает главный вопрос: «Как убили?». Тут якобы помутненный рассудок начинает вспоминать:

- Помню, подбежал к женщине, был с ножом. Я не помню, что говорил. Помню, что наносил удары ножом. Один или несколько - не помню… Где-то в район грудной клетки, спереди. Не помню, пыталась ли она убежать…

РАЗЖЕГ КОСТЕР ИЗ ПАСПОРТА УБИТОЙ

Зато на предыдущих допросах, которые вели следователи в присутствии адвоката, Селютин был более многословен. Он признавался, что искал жертву для того, чтобы ограбить. Подвернулась женщина.

- Я подбежал к ней и крикнул: «Давайте деньги!». Она разговаривала по телефону и сказала: «У меня ничего нет». Тогда я ее ударил. Она закричала и побежала. Могла бы потом меня опознать… После я вернулся, проверил, жива или нет. Я лично закрыл ей веки на глазах, - пояснял Селютин.

По версии следствия, в сумке, которую он забрал у жертвы, был кошелек, а в нем - около 10 тысяч рублей, документы, косметичка и шесть флеш-карт. Также он прихватил сотовый телефон стоимостью около 10 тысяч рублей. Последним не мог воспользоваться, поскольку не знал пароля. Деньги рассовал по карманам, а остальное сжег, разведя костер с помощью паспорта Натальи Тушинской…

«ЗА МНОЙ ПРИШЛИ… МЕШОК НА ГОЛОВУ - И В ВОРОНЕЖ»

Затем он двинулся к торговому центру «Маяк», что на улице Жукова там же, в Коминтерновском районе. На парковке двое студентов Владислав и Кристина помогли ему вызвать такси до автовокзала. Помнит, как ехал, как через «посредника» покупал билет до Ростова-на-Дону, как пил водку и ел в пельменной в ожидании проходящего автобуса. Благо, были деньги из кошелька истерзанной учительницы. В дорогу взял еще две бутылки водки, чтоб не скучать. А из Ростова добрался до родного Луганска. 4 февраля он был уже дома.

- Я был пьяный и грязный. Кое-как добрался до Луганска, была ночь. Зашел домой. Меня встретила гражданская жена. Я сказал, что совершил преступление, хотел перед ней объясниться… А 6 февраля за мной пришли. Кто - не знаю, они не представились… Заломали руки, надели наручники, мешок на голову, посадили в машину и повезли. Допрашивали. Свои, местные… Потом снова погрузили в машину и повезли. Наверное, на таможню… Они же ничего не говорили. А потом я оказался в Воронеже…, - сбивчиво вспоминает Артем Селютин.

Своей причастности к преступлению он не отрицает.

- Вину в разбое и убийстве я признаю. Я много видел убийств с 2014-го по 2017-й годы, пока был в ополчении. Сожалею, что поднял руку на женщину. Я бы ее отрубил! Я очень виноват перед этой семьей. Никому не пожелаю такого…, - завершил он свой рассказ.

После допроса отец Артема Селютина разрыдался Фото: Ирина ШАБАНОВА

«НИКОГДА НЕ ПОВЕРЮ В ТО, ЧТО СОВЕРШИЛ МОЙ СЫН»

На этот процесс приехали родители Артема Селютина - мама Елена Андреевна и папа Сергей Викторович. Сына они не видели с тех пор, как его увезли из Луганска. Мать с отцом уверены, что виной в этом зверском поступке - алкоголь, боевые действия, в которых участвовал их Артем, и его контузии. Хотя позже, во время допроса, отец сказал: «Меня тоже контузило, в больнице лежал, но я же не пошел убивать!».

Мать так охарактеризовала подсудимого:

- Я никогда не поверю в то, что совершил мой сын. Он добрый, отзывчивый, трудоголик, помогает всем. Садик, школа, армия, ПТУ - никаких проблем не было. После того, как у нас случилась война, пошел в ополчение… После этого он стал употреблять алкоголь, сильно изменился. Об употреблении наркотиков я не знаю… Он проживал с гражданской женой, сейчас родилась дочь София, ей полгода… Последний раз я видела сына 20 декабря 2020 года, перед тем как он в Россию уехал. Ждали ребенка, вот он и хотел денег заработать… В Луганске нам позвонили люди, которые представились правоохранителями. Сын с невесткой проживали отдельно. Нам сказали, что он заперся в доме и не открывает. У нас были запасные ключи, поэтому с отцом поехали открыть дверь. По дороге нам объяснили, что он совершил убийство в России, в Воронеже. Когда мы подъехали к дому, пошел муж. Я не выходила из машины, поскольку у меня больное сердце. Потом он мне сказал, что его забрали….

Сергей Викторович пояснил, что хотя Артем и учился посредственно, но проблем с ним в детстве не было. Прошел армию, потом несколько лет работал, затем война…

- Насмотрелся много, крыша поехала… Не было такого, чтобы он в детстве кошек вешал, издевался над кем-то. В ополчении все поголовно употребляли алкоголь. В войну рассобачился, начал пить. Нормальным после этого человек не может быть. Потом мог сорваться, нагрубить. Про наркотики не знаю…

После допроса родители остались в зале суда. Опускаясь на скамью, отец не выдержал и разрыдался. Беседовать с журналистами они не захотели. Сказали только: «Мы просим прощения у этой семьи»!

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