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Происшествия27 января 2022 11:05

«Я лично закрыл ей веки»: подсудимый рассказал, как 16 раз ударил ножом воронежскую учительницу

На судебный процесс приехали также его родители из Луганска
Ирина ШАБАНОВА
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Подсудимый озвучил свою версию произошедшего

Подсудимый озвучил свою версию произошедшего

Фото: Ирина ШАБАНОВА

26 января в стенах Воронежского областного суда прошло заседание по рассмотрению уголовного дела о зверском убийстве учительницы математики Натальи Тушинской, которое произошло 2 февраля 2021 года. Убийца, чтобы завладеть ее сумочкой и сотовым телефоном, нанес женщине 16 ножевых ударов. Процесс длился дольше, чем обычно - до позднего вечера. В этот раз обвиняемый - 32-летний уроженец Украины Артем Селютин - рассказал о том, как совершал преступление. Затем прошло исследование доказательств. И наконец, суд выслушал родителей Селютина, которые приехали из Луганска.

В самом начале судья Ольга Чистякова попросила обвиняемого дать характеристику самому себе. Артем Селютин не мешкал, в этот раз не прятал голову в капюшоне, но и не был особенно красноречив. Наоборот, начал с того, что он слишком злоупотреблял алкоголем и… наркотиками. О последних, кстати, не упоминалось ни в материалах следствия, ни в показаниях свидетелей. К слову, даже родители не смогли подтвердить, что их сын сидел на игле…

в суде исследовали документы

в суде исследовали документы

Фото: Ирина ШАБАНОВА

«ОБО МНЕ ХОРОШО ОТЗЫВАЛИСЬ»

- Я окончил среднюю школу в Луганске, занимался спортом, был хорошим человеком… Затем ПТУ закончил, все обо мне хорошо отзывались. После учебы работал в городе, трудился в Краснодаре на кирпичном заводе. В 2014-м война застала - родители уехали, а я остался. Дом обстреливали, мне пришлось пойти в ополчение, защищать город. За это время меня два раза контузило, это много психики отняло. Я начал пить и употреблять наркотики. В 2020-м кодировался от алкогольной зависимости, но потом снова запил. У меня есть гражданская жена: я встретил девушку, мы с ней жили вместе в Луганске. На момент, когда я совершил преступление, она была беременна. В июле родилась девочка. Она носит только мое отчество, - начал свой рассказ подсудимый.

Из Луганска в Россию Селютин приехал в конце января 2020 года вместе со знакомым и его семьей. Как он утверждает, на заработки в город Домодедово Московской области. Устроился сортировщиком на почту, но хватило его всего на один день. Некие люди предложили им другую работу. Как позже оказалось, сомнительного характера, и Селютин, якобы не выдержав «тяжелой обстановки», принял решение убежать домой. По его же словам, с собой он взял только 1,5 тысячи рублей и два паспорта - украинский и луганский.

Поймал попутку, доехал до Москвы. Там ходил по городу, искупался в реке, спал на лавочке, пил водку и время от времени кололся. Поняв, что из российской столицы на полторы тысячи до дома не доедешь, решил добираться на попутках. Так он оказался в Ельце, а потом в Липецке. Водителям, соглашавшимся довезти его до нужного населенного пункта, рассказывал душещипательную историю про ужасы боевых действий и время, проведенное в ополчении. Расчувствовавшись, денег с него они не брали. Наоборот, давали, сердобольные, по 200 - 300 рублей. На них он покупал в магазинах водку и заливался спиртным. Ну, и кололся.

Дело движется к прениям сторон

Дело движется к прениям сторон

Фото: Ирина ШАБАНОВА

БИЛЕТОВ ДО РОСТОВА НЕ БЫЛО

Если бы не эта роковая случайность, то уехал бы Селютин в Ростов-на-Дону уже из Липецка и остался бы Воронеж далеко в стороне. И учительница математики Наталья Тушинская спокойно вечером, после уроков, пришла бы домой, обняла дочку и мужа, поужинала с семьей, обсудила с подружкой события дня и позвонила пожилой маме справится о здоровье. Но все пошло не так. В Липецке на автовокзале кассир сказала Артему Селютину, что билетов на автобус до Ростова нет и, когда они будут, неизвестно. Тогда он решил добираться через Воронеж. Сел на рейсовый автобус в 15.00. До трагедии оставались считанные часы…

ВОЕННЫЙ ГОРОДОК

Вышел он у остановки «Военный городок» в Воронеже, до Центрального автовокзала не поехал. Решил, что дешевле будет добраться до Ростова-на-Дону на такси «Блаблакар». Зашел в магазин, купил энергетик, спросил у продавца, нет ли у него приложения сервиса, чтобы найти нужную машину. У того не оказалось. Вышел из магазина и пошел искать ломбард. Артем Селютин утверждал, что у него с собой было золотое кольцо, которое якобы он сам приобрел. Правда, потом сказал, что ему его подарили. Сдал его или нет, так и не вспомнил…

МОМЕНТ УБИЙСТВА

По версии следствия, с 17.00 по 19 часов 33 минуты 2 февраля Селютин находился у кафе «Рица» на Московском проспекте, где и задумал совершить убийство, сопряженное с разбоем. Он увидел идущую ему навстречу учительницу Наталью Тушинскую, которая возвращалась из школы № 1 домой. Женщина разговаривала в этот момент по телефону с подругой. Злоумышленник напал на нее и потребовал денег, а затем нанес 16 ножевых ранений в область жизненно важных органов. Бил зверски, сначала в грудь. Лезвие прорезало шубу и вошло в тело. Как показала экспертиза, смерть учительницы наступила от множественных открытых травм шеи, груди, сердца, легких, селезенки и массовой кровопотери. Затем налетчик украл сумку и телефон и скрылся.

На стадии следствия Селютин вину свою признал. Это подтвердили и его слова на допросах, и проверка показаний на месте. Видео и документы предоставили гособвинители: начальник уголовно-судебного управления прокуратуры Воронежской области Олег Шорохов и прокурор Алексей Родовниченко.

Однако на судебном допросе мужчина вдруг начал «забывать» момент расправы над женщиной, ссылаясь на то, что был сильно накачан алкоголем и наркотиками, что ему «слышались голоса». А также не согласился с некоторыми своими предыдущими показаниями, потому что якобы на него оказывали давление. Но проведенная ранее психиатрическая экспертиза показала, что он вполне вменяем и мог в тот момент осознавать, что делал…

Отец Артема Селютина уверен, что виной всему - алкоголь

Отец Артема Селютина уверен, что виной всему - алкоголь

Фото: Ирина ШАБАНОВА

ТУТ ПОМНЮ, ТУТ НЕ ПОМНЮ

Но вернемся к рассказу самого подсудимого. До убийства оставались уже минуты. Селютин утверждает, что ему якобы снова захотелось горячительного. В торговом центре он купил «два пака вина» (пак - 0,7), выпил их и укололся последней дозой…

- После этого у меня начались галлюцинации. Мне казалось, что люди меня преследуют, я стал всех подозревать. Зашел в магазин «Магнит Косметик», купил нож… Я не знаю… «Мухи» начали меня посещать. У меня провалы в памяти были. Затем шел по улице, лес был, трасса, посередине огни, видел многоэтажки. Я шел - возможно, кафе проходил… Я убил этого человека, мне очень жаль… У меня фрагментами это в голове. Я помню, женщина, в шубе была, по телефону разговаривала. Я угрожал ножом не только ей, у меня оторвало мозг полностью. Я не собирался никого убивать. Да, забрал потом сумку и телефон, - сбивчиво излагает свою версию Селютин.

Гособвинитель задает главный вопрос: «Как убили?». Тут якобы помутненный рассудок начинает вспоминать:

- Помню, подбежал к женщине, был с ножом. Я не помню, что говорил. Помню, что наносил удары ножом. Один или несколько - не помню… Где-то в район грудной клетки, спереди. Не помню, пыталась ли она убежать…

РАЗЖЕГ КОСТЕР ИЗ ПАСПОРТА УБИТОЙ

Зато на предыдущих допросах, которые вели следователи в присутствии адвоката, Селютин был более многословен. Он признавался, что искал жертву для того, чтобы ограбить. Подвернулась женщина.

- Я подбежал к ней и крикнул: «Давайте деньги!». Она разговаривала по телефону и сказала: «У меня ничего нет». Тогда я ее ударил. Она закричала и побежала. Могла бы потом меня опознать… После я вернулся, проверил, жива или нет. Я лично закрыл ей веки на глазах, - пояснял Селютин.

По версии следствия, в сумке, которую он забрал у жертвы, был кошелек, а в нем - около 10 тысяч рублей, документы, косметичка и шесть флеш-карт. Также он прихватил сотовый телефон стоимостью около 10 тысяч рублей. Последним не мог воспользоваться, поскольку не знал пароля. Деньги рассовал по карманам, а остальное сжег, разведя костер с помощью паспорта Натальи Тушинской…

«ЗА МНОЙ ПРИШЛИ… МЕШОК НА ГОЛОВУ - И В ВОРОНЕЖ»

Затем он двинулся к торговому центру «Маяк», что на улице Жукова там же, в Коминтерновском районе. На парковке двое студентов Владислав и Кристина помогли ему вызвать такси до автовокзала. Помнит, как ехал, как через «посредника» покупал билет до Ростова-на-Дону, как пил водку и ел в пельменной в ожидании проходящего автобуса. Благо, были деньги из кошелька истерзанной учительницы. В дорогу взял еще две бутылки водки, чтоб не скучать. А из Ростова добрался до родного Луганска. 4 февраля он был уже дома.

- Я был пьяный и грязный. Кое-как добрался до Луганска, была ночь. Зашел домой. Меня встретила гражданская жена. Я сказал, что совершил преступление, хотел перед ней объясниться… А 6 февраля за мной пришли. Кто - не знаю, они не представились… Заломали руки, надели наручники, мешок на голову, посадили в машину и повезли. Допрашивали. Свои, местные… Потом снова погрузили в машину и повезли. Наверное, на таможню… Они же ничего не говорили. А потом я оказался в Воронеже…, - сбивчиво вспоминает Артем Селютин.

Своей причастности к преступлению он не отрицает.

- Вину в разбое и убийстве я признаю. Я много видел убийств с 2014-го по 2017-й годы, пока был в ополчении. Сожалею, что поднял руку на женщину. Я бы ее отрубил! Я очень виноват перед этой семьей. Никому не пожелаю такого…, - завершил он свой рассказ.

После допроса отец Артема Селютина разрыдался

После допроса отец Артема Селютина разрыдался

Фото: Ирина ШАБАНОВА

«НИКОГДА НЕ ПОВЕРЮ В ТО, ЧТО СОВЕРШИЛ МОЙ СЫН»

На этот процесс приехали родители Артема Селютина - мама Елена Андреевна и папа Сергей Викторович. Сына они не видели с тех пор, как его увезли из Луганска. Мать с отцом уверены, что виной в этом зверском поступке - алкоголь, боевые действия, в которых участвовал их Артем, и его контузии. Хотя позже, во время допроса, отец сказал: «Меня тоже контузило, в больнице лежал, но я же не пошел убивать!».

Мать так охарактеризовала подсудимого:

- Я никогда не поверю в то, что совершил мой сын. Он добрый, отзывчивый, трудоголик, помогает всем. Садик, школа, армия, ПТУ - никаких проблем не было. После того, как у нас случилась война, пошел в ополчение… После этого он стал употреблять алкоголь, сильно изменился. Об употреблении наркотиков я не знаю… Он проживал с гражданской женой, сейчас родилась дочь София, ей полгода… Последний раз я видела сына 20 декабря 2020 года, перед тем как он в Россию уехал. Ждали ребенка, вот он и хотел денег заработать… В Луганске нам позвонили люди, которые представились правоохранителями. Сын с невесткой проживали отдельно. Нам сказали, что он заперся в доме и не открывает. У нас были запасные ключи, поэтому с отцом поехали открыть дверь. По дороге нам объяснили, что он совершил убийство в России, в Воронеже. Когда мы подъехали к дому, пошел муж. Я не выходила из машины, поскольку у меня больное сердце. Потом он мне сказал, что его забрали….

Сергей Викторович пояснил, что хотя Артем и учился посредственно, но проблем с ним в детстве не было. Прошел армию, потом несколько лет работал, затем война…

- Насмотрелся много, крыша поехала… Не было такого, чтобы он в детстве кошек вешал, издевался над кем-то. В ополчении все поголовно употребляли алкоголь. В войну рассобачился, начал пить. Нормальным после этого человек не может быть. Потом мог сорваться, нагрубить. Про наркотики не знаю…

После допроса родители остались в зале суда. Опускаясь на скамью, отец не выдержал и разрыдался. Беседовать с журналистами они не захотели. Сказали только: «Мы просим прощения у этой семьи»!

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