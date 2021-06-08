В Воронеже начался суд над обвиняемыми в жестоком убийстве и растворении в кислоте профессора ВГУ

Только по одному из преступлений, в которых они обвиняются, им грозит пожизненное заключение Фото: Ирина ШАБАНОВА

В Воронежском областном суде прошло первое заседание по громкому уголовному делу в зверском убийстве профессора химического факультета ВГУ Вячеслава Кузнецова. На скамье подсудимых двое обвиняемых: Александр Харламов и Дмитрий Быковский. Прячась от фотокамер, сидя в «клетке», они надвигали на лицо один кепку, другой капюшон. Отвечали неохотно и даже не воспользовались правом реплики.

В суд Быковский и Харламов пришли в одной цветовой гамме: черной Фото: Ирина ШАБАНОВА

Мужчины обвиняются сразу в нескольких особо тяжких преступлениях. Только по одному из них им грозит пожизненное заключение. По информации правоохранителей, Харламов и Быковский, чтобы завладеть деньгами преподавателя, сначала его убили, затем расчленили тело, а останки пытались растворить в кислоте. Им предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц, сопряженном с разбоем (п. п. «ж», «з» ч.2 ст. 105 УК РФ), разбое с причинением тяжкого вреда потерпевшему (п. п. «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ), незаконном проникновение в жилище (ч.1 ст. 139 УК РФ) и похищении паспорта и других личных документов (ч. 2 ст. 325 УК РФ).

Защита безуспешно просила смягчить им меру пресечения Фото: Ирина ШАБАНОВА

Во время заседания суд устанавливал личности подсудимых. 35-летний Быковский – воронежец, закончил экономический факультет ВГУ. Был самозанятым, имел свое ИП. Семьей обзавестись не успел. А вот 31-летний Харламов из Коми, на территории России не прописан. В Воронеже учился в ВГУ на химическом факультете, но закончить не успел. Как он пояснил суду, сейчас разведен и у него пятилетняя дочь.

Во время заседания надвигали на лицо один – кепку, другой – капюшон Фото: Ирина ШАБАНОВА

12 июня у них истекал срок содержания под стражей. Мужчины находились в СИЗО с июля 2020-го. Гособвинитель ходатайствовал о продлении им заточения на период судебного разбирательства. Напомнив, что фигуранты обвиняются в особо тяжких преступлениях и уже пытались их скрыть. Стороны защиты просили о более мягкой мере пресечения. Адвокат Быковского Геннадий Толстиков о домашнем аресте. Уточнив, что его мама вынуждена ухаживать за больной бабушкой и ей требуется помощь. А защитница Харламова Юлия Пацация из Ростовской области и вовсе о подписке о невыезде для своего подзащитного, не имеющего места жительства. Однако суд стал на сторону обвинения. Оба фигуранта проведут в СИЗО еще полгода – до 28 ноября.

Судебные заседания продолжатся в июле Фото: Ирина ШАБАНОВА

В этот день мужчинам обвинительное заключение не зачитывали. Из-за отпуска судьи процедуру отложили на следующее судебное заседание, которое состоится уже в июле.

Как ранее сообщало следствие, Харламов и Быковский пришли к 57-летнему профессору вечером 4 марта 2020 года. Напали на него, схватив рукой за шею, а рот и нос закрыли платком, пропитанным хлороформом. Потерявшую сознание жертву они связали. От полученных травм и острого химического отравления Вячеслав Кузнецов скончался. Чтобы скрыть это, они сначала расчленили тело, перевезли его в съемную квартиру на Левом берегу, затем запихнули части в контейнеры и попытались растворить в кислоте. Держали емкости на балконе. Добычей преступников также стали 1,9 млн рублей на различных счетах жертвы и мобильный телефон за 5,5 тысяч рублей. А чтобы пустить силовиков по ложному следу, забрали паспорт и личные документы профессора.

После задержания, сначала Быковский и Харламов признались в содеянном, но затем, по ходу расследования, стали отказываться от показаний. Отрицали вину в убийстве, утверждая, что не желали ученому смерти. Суд продолжается, следим за его развитием.

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