2020-07-14T12:12:48+03:00
Происшествия

«Помогал студентам во всем»: ученики рассказали об убитом профессоре химии

По версии следствия, его расчленил и попытался растворить в кислоте собственный аспирант
Ирина КАЗАНИНА
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Фото с сайта ВГУФото с сайта ВГУ
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В Воронеже продолжается расследование чудовищного преступления – убийства Вячеслава Кузнецова, доктора наук, доцента кафедры высокомолекулярных соединений и коллоидной химии ВГУ. Напомним, по версии следствия, в начале марта этого года с преподавателем разделались ради его сбережений два молодых человека, один из которых был его аспирантом и хорошим приятелем. Второй подозреваемый также интересовался химией. Убитого в его квартире на улице Красноармейской ученого перевезли на съемную квартиру на левом берегу города. Там тело расчленили и поместили в емкости с соляной кислотой. Все четыре месяца, пока шли поиски без вести пропавшего Кузнецова, его тело лежало законсервированным на балконе многоэтажки.

Тем временем «Комсомолка» пообщалась со студентами убитого доцента. Все они в один голос отзываются о своем преподавателе как об очень внимательном и добром человеке, и талантливом педагоге.

- Самый добрый преподаватель ВГУ, его любили все, кто знал, - рассказала студентка Екатерина. - Объяснял всё, пока не поймёшь, помогал во всем. Относился ко всем студентам одинаково, не выделяя никого. Всегда уважала его, как преподавателя и своего руководителя. И в тоже время было с ним так легко и просто работать, как с родным человеком.

- В последнее время Кузнецов все свое внимание уделял одному из аспирантов, у которого были проблемы со здоровьем, - рассказала другая студентка, Елена. - Он лекции в основном у меня преподавал, и я могу лишь сказать одно, что это был очень добрый, спокойный и за всё переживающий Человек! Настолько милый и улыбчивый, что даже словами не передать.

Расследование преступления продолжается. «Комсомолка» следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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