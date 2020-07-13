Растворили в кислоте: пропавшего воронежского профессора химии нашли расчлененным через четыре месяца

Четыре месяца назад в Воронеже пропал без вести 57-летний профессор химии ВГУ. Мужчина жил один, но каждый день созванивался со своей сестрой. В тот день, 4 марта, он вечером последний раз общался по телефону с родственницей: сообщил ей, что ложится спать. Больше его никто не видел и не слышал.

Пропавшего искали волонтеры и полиция, но вскоре стало очевидно, что в деле о пропаже профессора – криминальный след. Под подозрением оказались бывшие студенты ученого, один из которых был аспирантом и водил с преподавателем дружбу.

УБИЙСТВО "ПО НАУКЕ"

Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство» и продолжили поиски. А в понедельник, 13 июля, город шокировала новость: пропавшего химика нашли расчлененным в емкостях с хлором и соляной кислотой. Более того, как сообщили следователи, разделались с профессором его «способные» ученики также «по науке».

- По предварительным данным, ночью 4 марта подозреваемые, 33-летний мужчина со своим 30-летним знакомым пришли в квартиру жертвы на улице Красноармейской, - рассказали в СУСК по Воронежской области. - Они заранее договорились о нападении на потерпевшего с целью хищения принадлежащих ему сбережений.

Ничего не подозревающий профессор, открыл дверь знакомому аспиранту. Но гости неожиданно напали на него, схватили за шею и прижали к лицу платок с хлороформом. Потерявшего сознание преподавателя связали.

Профессор пропал в начале марта.

СНЯЛИ СО СЧЕТОВ 1,5 МИЛЛИОНА

Оставив профессора на полу, бывшие студенты поспешили к его компьютеру. Используя его и мобильный телефон жертвы, сняли со счетов больше полутора миллиона рублей. И только после этого обнаружили, что мужчина не подает признаков жизни. Тогда приятели незаметно вынесли из квартиры тело и перевезли его на съемную квартиру на левом берегу.

Там тело расчленили и, уложив в емкости с хлорным раствором и соляной кислотой, спрятали на балконе. Там профессор и пролежал все это время. Химические вещества полностью «замаскировали» запахи, поэтому никто из соседей и владельцы жилья ни о чем не подозревали. Жуткий тайник нашли только следователи, которые «дожали» подозреваемых. Один из них сознался в совершении преступления и указал место хранения тела. Второй фигурант своей вины в убийстве не признал, говорят в СУСК по Воронежской области. Подозреваемых отправили под стражу. В ближайшее время им предъявят обвинение. Тем временем расследование продолжается.

- Назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, допрашиваются свидетели. Совместно с сотрудниками полиции выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также закрепление доказательственной базы, – рассказал исполняющий обязанности руководителя следственного отдела по Ленинскому району города Воронежа регионального следственного управления СК России Олег Линчик.