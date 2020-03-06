2020-03-06T11:06:14+03:00
Общество

В Воронеже по дороге на работу пропал профессор ВГУ

К поискам подключились полицейские и волонтеры
Юрий КОЗЛОВ
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Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас Вячеслав Кузнецов, просят позвонить по любому из трех телефонов.Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас Вячеслав Кузнецов, просят позвонить по любому из трех телефонов.Фото: поисково-спасательный отряд "Черноземье", ВКонтакте.
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В четверг, 5 марта, бесследно исчез 62-летний преподаватель химического факультета ВГУ, профессор Вячеслав Кузнецов. Вячеслав Алексеевич вышел из своего дома на улице Красноармейской на работу, но в университете в этот день его так никто и не увидел.

Профессора начали искать его сестра и коллеги. Дозвониться до него не удалось. В итоге написали заявление в полицию, к поискам подключились волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье».

Приметы Вячеслава Кузнецова: рост 175-180 сантиметров, худощавый, носит очки, с собой у него была черная сумка. Всех, кто что-либо знает о том, где профессор находится сейчас, просят позвонить по телефонам 8(960) 131-97-08, 02 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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