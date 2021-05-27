В Воронеже передали в суд дело о жестоком убийстве и расчленении профессора ВГУ

Профессор Вячеслав Кузнецов с аспирантом Дмитрием Быковским. Трагедия случится позже Фото: СОЦСЕТИ

Воронежские следователи завершили расследование громкого уголовного дела в зверском убийстве профессора химического факультета ВГУ Вячеслава Кузнецова. Двое обвиняемых – айтишник Александр Харламов и аспирант университета Дмитрий Быковский стали фигурантами сразу нескольких тяжких преступлений. Чтобы завладеть деньгами преподавателя, двое мужчин 34 и 30 лет (один из которых был учеником педагога) сначала его убили, затем расчленили тело, а останки пытались растворить в кислоте.

Как рассказали в следственном управлении, приятелей обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц, сопряженном с разбоем (п. п. «ж», «з» ч.2 ст. 105 УК РФ), разбое с причинением тяжкого вреда потерпевшему (п. п. «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ), незаконном проникновение в жилище (ч.1 ст. 139 УК РФ) и похищении паспорта и других личных документов (ч. 2 ст. 325 УК РФ).

Обычная многоэтажка, в которой жил профессор Кузнецов Фото: Максим ГОРОХОВ

По данным следствия, молодые люди готовились к преступлению заранее. По информации правоохранителей, Харламов и Быковский еще осенью 2019 года, имея на руках комплект ключей от квартиры на улице Красноармейской в Воронеже, где жил 57-летний профессор химфака, незаконно наведались к нему. Пока хозяина не было дома, они осмотрели его личный компьютер. По всей видимости, навыки айтишника пригодились. Поскольку, как считают силовики, искали они информацию о деньгах на расчетных счетах. И, судя по всему, нашли, поскольку далее они уже разрабатывали план хищения этих средств.

Пришли они к профессору вечером 4 марта 2020 года под предлогом разговора. Когда преподаватель открыл им дверь – напали на него, схватив рукой за шею, а рот и нос закрыли платком с химическим раствором. Когда тело профессора обмякло, они связали ему руки и ноги. Ученый сначала потерял сознание, а через некоторое время умер.

Как показала судебно-медицинская экспертиза, смерть мужчины наступила в результате развития острого отравления хлороформом, а также от травмы шеи.

Когда Харламов и Быковский поняли, что профессор мертв, они решили скрыть следы преступления. Тело расчленили, а части засунули в пластиковые контейнеры с кислотой и оставили на балконе съемной квартиры.

Но и на этом не остановились. Когда уходили, то прихватили из квартиры профессора его телефон за пять тысяч рублей и банковские карты. На них у ученого были сбережения – более 1,9 млн рублей. Похищенным они позже распорядились по своему усмотрению. А чтобы пустить следствие по ложному следу, похитили еще паспорт и личные документы профессора. Мол, уехал он в неизвестном направлении.

– Некоторое время преступление оставалось нераскрытым, однако благодаря тщательной работе следователей и криминалистов регионального управления СК, при взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции нападавшие были установлены и задержаны. По ходатайству следственных органов судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – рассказали в следственном управлении СКР по региону.

В квартире он жил один Фото: Максим ГОРОХОВ

Сначала Быковский и Харламов признались в содеянном, но затем, по ходу расследования, стали отказываться от показаний. Отрицали вину в убийстве, утверждая, что не желали ученому смерти.

Напомним, профессор химического факультета ВГУ Вячеслав Кузнецов пропал весной 2020 года неожиданно и при сомнительных обстоятельствах. Спустя четыре месяца его расчлененное тело нашли в двух контейнерах с кислотой на балконе одной из многоэтажек на Левом берегу. Позже оказалось, что расправились с профессором в его квартире на Красноармейской улице люди, которых он хорошо знал и доверял. Один из них был его аспирантом.

Сейчас сложно сказать, какое наказание им «светит» за подобную жестокость. Только по одной из статей предусмотрено пожизненное заключение, но известно одно – оно неотвратимо.

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