"Слишком глупо для такого умного человека": воронежский химик об аспиранте, подозреваемом в убийстве профессора

Пока следователи разбираются в убийстве профессора ВГУ Вячеслава Кузнецова, которое потрясло не только Воронеж, но и всю страну, коллега убитого Александр Завражнов высказался о нестыковках в деле.

Напомним, Кузнецов пропал в начале марта. Спустя четыре месяца, его нашли расчлененным. По версии следствия, с преподавателем разделались ради его сбережений два молодых человека, один из которых был его аспирантом и хорошим приятелем. После убийства тело поместили в емкости с соляной кислотой.

- У меня есть некоторые, пусть и небольшие сомнения в виновности этого человека (аспиранта - ред.). Я работаю на другой кафедре по профилю неорганической химии и Диму знаю не как аспиранта уже не очень хорошо. Но знал его как старшекурсника, вел у них спецкурс. Он производил впечатление интересующегося наукой человека, это сейчас не очень часто встречается. А такие люди до сих пор по моим наблюдениям ставили деньги не на первое место в жизни - тем более так гипертрофировано. В бытность Димы аспирантом я общался уже редко. Обращался за консультациями как специалисту по химии высокомолекулярных соединений - он всегда помогал быстрым и грамотным советом. Вот по этой причине у меня не укладывается в голове даже не то, что он повел себя как полная мразь (если все так, как пишут), а то, что повел себя необыкновенно глупо для такого умного человека. А нестыковки в моем понимании следующие. Могу, конечно, ошибаться, но...

1. Способ "утилизации" тела - смесь соляной кислоты и хлора. Но хлор - это газ, он малорастворим в соляной кислоте. Можно было бы насыщать соляную кислоту хлором "в процессе" растворения (так делают, когда надо растворить золото). Но в данном случае хлор надо еще было получить, притом, в огромных объемах.

2. Усыпить хлороформом не так просто. Это легко только в "Коллекционере" и в "Приключениях Шурика". На практике требуется создать огромную концентрацию этого вещества в парАх. Если человек увертывается и хватает при этом воздух - он не отключится.

3. Диму я знал как очень умного парня, которому была местами интереса наука. Оставим на время моральные аспекты. Но в плане науки/"техники" идут сплошные глупости. Почему не избавились от останков тела? Было же столько времени. Почему начали тратить деньги с карты покойного? Это же верный способ "засветиться". Пока это основные вопросы, есть еще мелочи.

И отдельно от этого. Даже если все происходило близко к тому, что описано, то было бы очень поучительно разобраться в таком тотальном перерождении личности. Это был один из очень приятных любознательных студентов. Всегда помогал (хоть и по мелочам). Когда встал вопрос о том, кто на "Юном Химике" мог бы работать при наличии небольшой оплаты, то в списке 5 кандидатов был и Дмитрий.