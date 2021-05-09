В Воронеже 9 мая прошел парад Победы: показываем лучшие фото с главной площади

Диктор представлял воронежцам всех участников шествия Фото: Кирилл Мишин

9 мая по главной площади Воронежа с 10.00 под звуки оркестра прошел торжественный марш в честь Дня Великой Победы. В пешей колонне, которую возглавила рота почетного караула, выстроились около двух тысяч военных: от сухопутных до воздушных родов войск, а также несколько сотен сотрудников силовых ведомств и МЧС.

В параде приняли участие лучшие представители своего дела Фото: Кирилл Мишин

Генеральная репетиция парада, которая достаточно ярко прошла 7 мая и растянулась от площади Ленина до Кольцовской, собрала несколько тысяч зрителей. Но, как кажется, в главный день еще больше воронежцев решили выйти в центр города.

Остается только позавидовать такой выправке! Фото: Кирилл Мишин

Зрителям, как и обещали, представили реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Град», ракетные комплексы «Искандер-М», артиллерийские тягачи «Медведь» и многое другое. Напомним, жители и гости города впервые увидели зенитно-ракетные комплексы С-300 «Фаворит» Западного военного округа.

Воронежцы с удовольствием фотографировали внушительную технику Фото: Кирилл Мишин

Огромное впечатление боевые машины произвели на самых маленьких гостей торжества Фото: Кирилл Мишин

Комплексы радиоэлектронной борьбы, радиорелейные станции, самоходные орудия, бронеавтомобили и армейские внедорожники выезжали друг за другом под восторженные возгласы детей и их родителей.

Некоторые эксземпляры впервые показали в Воронеже Фото: Кирилл Мишин

- Я в восторге, мне очень понравилось. Особенно машины, - поделился с КП-Воронеж своими впечатлениями 7-летний Илья.

Перед парадом провели полную диагностику военной и специальной техники, нанесли на нее более 500 кг нового лакокрасочного покрытия, а также нанесли праздничный логотип Фото: Кирилл Мишин

Ветераны с трибун наблюдали за шествием Фото: Кирилл Мишин

Торжественный марш по площади Ленина продлился 10 минут.

В механизированной колонне по центру Воронежа проехало всего 76 машин Фото: Кирилл Мишин

Главная площадь 9 мая выглядит особенно торжественно Фото: Кирилл Мишин

Но даже если вы не успели на парад или решили посмотреть его по телевизору, не забывайте, что «фишкой» 9 мая 2021 года в Воронеже станет мотофестиваль «Дивизион». Он продлится до 22.00 на Адмиралтейской площади.

Зрителей ждут показательные выступления мотофристайла, флайборд-шоу над водохранилищем, молодежный рок-фестиваль и Х Всероссийский фестиваль огненных искусств «Огни Победы».

До 22.00 в центре Воронежа будет открыто несколько концертных площадок. Ну а в 22.00 на Чернавской дамбе начнется салют. Воронежцы в течение 10 минут увидят в небе разноцветные и меняющие цвет хризантемы, пионы, ивы, пальмы и короны.