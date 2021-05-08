Тысячи воронежцев пришли на генеральную репетицию парада Победы

Генеральная репетиция парада в Воронеже Фото: Кирилл Мишин

Генеральная репетиция парада началась в пятницу, 7 мая, в 19.00. Военная техника растянулась от площади Ленина до Кольцовской. Прохожие с восторгом осматривали машины и делали фото на память.

Участие в параде 9 мая примут порядка 80 единиц техники Фото: Кирилл Мишин

Стоит отметить, что центральные улицы Воронежа заполнили тысячи людей. Все они решили досрочно посмотреть на парад Победы. В этом году участие в нем примут порядка 80 единиц техники. Среди них реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Град», ракетные комплексы «Искандер-М», артиллерийские тягачи «Медведь», комплексы радиоэлектронной борьбы «Палантин-А», радиорелейные станции Р-416ГМ и Р-431АМ, самоходные орудия «Нона-СВК», буксируемые минометные комплексы «Сани», бронеавтомобили «Тайфун-К» и «Рысь», армейские внедорожники для разведчиков «Тигр».

По главной площади Воронежа пройдут 2104 человека Фото: Кирилл Мишин

Кроме того, по главной площади пройдут 2104 человека. Среди них курсанты военно-воздушной академии, сотрудники МЧС, представители 20-й армии Западного военного округа и многие другие.

Репетицию парада захотели посмотреть тысячи воронежцев Фото: Кирилл Мишин

- Честно говоря, уже не терпится посмотреть парад. Я решила прийти не только сегодня, но и 9 мая, - рассказала «КП-Воронеж» местная жительница Галина Ивановна.

Парад обещает быть захватывающим Фото: Кирилл Мишин