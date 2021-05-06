День Победы-2021 в Воронеже: парад, мотофестиваль, салют

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

По статусу города воинской славы Воронежу в День Победы положены военный парад и салют. И в этом году они пройдут в привычном формате! Хотя и с соблюдением коронавирусных ограничений.

"ТИГРЫ" И "РЫСИ" НА ПАРАДЕ

К параду Победы в столице Черноземья подготовили 86 единиц военной и специальной техники. Парад начнется в 10 утра.

Торжественное представление 20-ой армии Западного военного округа займет на площади Ленина 10 минут. Зрители увидят реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Град», ракетные комплексы «Искандер-М», артиллерийские тягачи «Медведь», комплексы радиоэлектронной борьбы «Палантин-А», радиорелейные станции Р-416ГМ и Р-431АМ, самоходные орудия «Нона-СВК», буксируемую минометные комплексы «Сани», бронеавтомобили «Тайфун-К» и «Рысь», пять армейских внедорожников для разведчиков «Тигр». В пешей колонне, которую возглавит рота почетного караула, пройдет 1800 военных: четыре батальона и 18 рот как сухопутных, так и воздушных родов войск, около 300 сотрудников силовых ведомств и МЧС, в том числе кадеты и женская «коробка» 20-армии - связистки и медики. Сводный военный оркестр будут представлять музыканты ГУ МВД по Воронежской области, Главное управление войск национальной гвардии по Воронежской области, Воронежский институт правительственной связи ФСО и мотострелковый полк общевойсковой армии ЗВО.

Напомним, вход на площадь Ленина оборудуют 20 проходами с 2220 турникетами и 37 рамками металлодетекторов, за порядком прохода будут следить 210 работников частных охранных организаций. На трибуне, которую обработают дезинфицирующим раствором, установят 204 защитных экрана, будет соблюдаться рассадка по правилам социальной дистанции, зрители будут в масках.

Кроме того, у Кольцовского сквера развернется традиционная выставка военной техники, современных и ретро-автомобилей. На сцене у «Утюжка» запланирована концертная программа. А вообще в центре города будут работать 12 тематических площадок.

МОТОФЕСТИВАЛЬ И ФЕЙЕРВЕРК НА АДМИРАЛТЕЙКЕ

Еще одним масштабным событием в День Победы станет мотофестиваль «Дивизион» на Адмиралтейской площади. Он продлится с 10 утра до 10 вечера.

Колонна мотоциклистов проедет от Танка на проспекте Патриотов через Ворошилова по улице 20-летия Октября на Адмиралтейку. Там развернется выставка мотоциклов Harley-Davidson, а также авто- и мототехники времен Великой Отечественной.

На фестивале запланирована большая развлекательная программа. Выступят мастера стантрайдинга (трюковой езды на спортивных мотоциклах) и профессиональные каскадеры. На водохранилище покажут водное шоу флайбордисты и гидроциклисты. На ринге на Адмиралтейке пройдут бои без правил.

Запланирован и кулинарный мастер-класс, а также эстафеты и конкурсы для детей. В рамках рок-фестиваля выступят музыкальные группы «Планида», «Лиана», «Тимбукту», «Мамульки Bend». В финале вечера файер-шоу устроят участники фестиваля огненных искусств «Огни Победы».

Ну а в 22.00 на Чернавской дамбе начнется салют. Воронежцы в течение 10 минут увидят в небе разноцветные и меняющие цвет хризантемы, пионы, ивы, пальмы и короны.