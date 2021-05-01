Мотофестиваль в Воронеже на День Победы продлится весь день

.

9 мая в Воронеже состоится мотофестиваль «Дивизион». Праздник пройдет на Адмиралтейской площади. Он продлится с 10 утра до 10 вечера.

Колонна мотоциклистов проедет с Ворошилова по улице 20-летия Октября на Адмиралтейку. Там развернется выставка мотоциклов Harley-Davidson, а также авто- и мототехники времен Великой Отечественной.

На фестивале запланирована большая развлекательная программа. Выступят мастера стантрайдинга (трюковой езды на спортивных мотоциклах) и профессиональные каскадеры. На водохранилище покажут водное шоу флайбордисты и гидроциклисты. На ринге на Адмиралтейке пройдут бои без правил.

Запланирован и кулинарный мастер-класс, а также эстафеты и конкурсы для детей. Выступят также музыкальные группы - «Планида», «Лиана», «Тимбукту», «Мамульки Bend». В финале вечера файер-шоу устроят участники фестиваля огненных искусств «Огни Победы».

Ну а в 22.00 на Чернавской дамбе начнется салют.