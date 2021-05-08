Воронежцы на параде Победы впервые увидят зенитно-ракетные комплексы С-300 «Фаворит»

В Воронеже на военном параде в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне жители и гости города впервые увидят зенитно-ракетные комплексы С-300 «Фаворит» Западного военного округа. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО 8 мая.

На мероприятии будут представлены две единицы самой современной модификации. Военнослужащие зенитно-ракетного дивизиона ЗВО уже завершили подготовительные работы систем ПВО С-300 «Фаворит». На заключительном этапе расчеты ЗРС выполнили последние необходимые косметические корректировки: зачистили внешние элементы кузовов, провели грунтовку окрашиваемых поверхностей и агрегатов и нанесли символику. В среднем на подготовку одной пусковой установки ушло около 9 часов.

Расчеты зенитно-ракетного дивизиона ЗВО регулярно находятся на боевом дежурстве в Воронежской области. Основной их задачей является защита от нападения с воздуха важных государственных объектов и промышленных предприятий, - прокомментировали в пресс-службе.