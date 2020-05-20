2020-05-20T17:54:09+03:00
Общество

Адвокаты бывшего заместителя начальника региональной ГИБДД Качкина рассказали, откуда у его родителей взялись 50 миллионов

В Советском районном суде после перерыва из-за коронавируса возобновили разбирательства по скандалу с покупкой квартир на 63 миллиона
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Адвокаты Игоря Качкина и его родителей пообещали предоставить документы, подтверждающие доходы, позднее.Адвокаты Игоря Качкина и его родителей пообещали предоставить документы, подтверждающие доходы, позднее.Фото: Юрий КОЗЛОВ
Изменить размер текста:

В среду, 20 мая, в Советском районном суде прошло новое заседание по делу бывшего заместителя начальника региональной ГИБДД Игоря Качкина. Защитники попытались объяснить, откуда у него взялись 50 миллионов рублей.

Адвокат родителей экс-полицейского сообщил, что с 2009 года отец и мать Игоря Качкина продали большое количество имущества. В их владении было два автобуса. Кроме того, в 90-х его отец занимал должность директора мебельного комбината, а мать владела кафе. Поэтому такую сумму они вполне могли накопить самостоятельно. Правда, документального подтверждения этому адвокаты предоставить не смогли, объяснив это тем, что из-за режима самоизоляции они не могут лично побеседовать с пожилыми родителями. Самого Качкина, кстати, на суде не было.

Следующее заседание было назначено на 25 июня. К этому времени адвокаты обещали достать документальное подтверждение своих слов.

Напомним, скандал разразился в конце февраля. Тогда в прокуратуре сообщили о шокирующих результатах проверки финансовых дел Качкина и его родственников. Оказалось, что родители одного из начальников региональной ГИБДД купили себе 31 объект недвижимости аж на 63 миллиона рублей. Причем в семи сделках на общую сумму 23,3 млн. Качкин принимал участие лично по нотариальной доверенности, оформленной его матерью.

В то же время заместитель начальника региональной ГИБДД не смог объяснить, на какие доходы он и его родители купили 22 объекта недвижимости на общую сумму 50 миллионов рублей. Все это имущество у гаишника и его родственников собрались отобрать в рамках гражданского дела. Его отдали на рассмотрение в Советский районный суд.

По горячим следам заместитель начальника региональной ГИБДД рассказал нескольким СМИ о том, что у него на самом деле есть только квартира и комната в общежитии. А вся эта недвижимость была куплена на доходы родителей. Эту версию поддержал отец Игоря Качкина. Он заявил, что приличные деньги заработал, когда владел автомойкой. Кроме того, Качкин-старший был директором мебельного комбината. Теоретически на этой должности мог приличные сбережения сделать. Однако затем от активного общения Игорь Качкин, и его родители отказались.

Первое судебное заседание по этому делу прошло 25 февраля. Длилось оно считанные минуты. Судья Раиса Боева заявила о самоотводе во избежание конфликта интересов. Мотивировала она свое решение тем, что ее сын работает в областной прокуратуре – то есть, стороне обвинения. На следующий день дело передали гражданскому судье Елене Наседкиной.

В то же время в региональном ГУ МВД, по сведениям источника «КП», к проштрафившемуся высокопоставленному гаишнику применили дисциплинарные меры – выговор с предупреждением о неполном служебном соответствии. А недавно стало известно о том, что Игоря Качкина перевели на другую должность, причем никак не связанную с ГИБДД. Он стал начальником тыла в ОМВД России по Панинскому району. Такое перемещение по службе трудно рассматривать иначе как понижение, причем весьма существенное.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Проект «[НЕ]Фантастика» на радио «КП»: Лукьяненко пророчит вирусную войну, а миллиардер Рыбаков разоблачает мировое правительство
Известные визионеры - писатели, бизнесмены, политики, режиссеры - обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное - что нас ждет дальше
Музей истории Нововоронежской АЭС хранит уникальный экспонат
Нововоронежская АЭС (НВ АЭС) приняла участие в проекте «Хранители сокровищ», который в своих социальных сетях запустило правительство Воронежской области. В нем рассказывается об уникальных экспонатах музеев региона
Новости 24
В Воронеже будут судить водителя, по вине которого умерла женщина
В Воронежской области еще 37 человек вылечились от коронавируса
В Воронеже блогер обокрал спортмагазин, пообещав продавцам прорекламировать товар в соцсети
Воронежская прокуратура заблокировала сайты по продаже дипломов
Пострадавшим из-за коронавируса работникам крытых рынков в Воронеже планируют снизить аренду
Работающий с коронавирусными больными воронежский врач пожаловался на невыплату надбавок
В Воронежской области двое предпринимателей торговали контрафактными сигаретами и алкоголем
В Воронежской области провели почти 94 тысячи исследований на коронавирус
В Воронежском заповеднике олени попали в объектив фотоловушки
В Воронеже поймали шоколадного вора
«РВК-Воронеж» предлагает населению услугу «заказать вывоз стоков»
В Воронежской области показатели по коронавирусу остаются в пределах нормы
В Воронежской области на дополнительные выплаты соцработникам направят более 95 миллионов рублей
В колонию под Воронежем вместе с бревнами пытались завести мобильники и сим-карты
В Воронеже стало известно точное время открытия моста через водосброс
Воронежца обманули на 25 тысяч во время покупки детской коляски
Tele2 запускает доставку SIM-карт с «Яндекс.Такси» в Воронеже
В Воронеже завели административные дела на шесть нарушителей масочного режима