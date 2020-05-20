Адвокаты бывшего заместителя начальника региональной ГИБДД Качкина рассказали, откуда у его родителей взялись 50 миллионов

В среду, 20 мая, в Советском районном суде прошло новое заседание по делу бывшего заместителя начальника региональной ГИБДД Игоря Качкина. Защитники попытались объяснить, откуда у него взялись 50 миллионов рублей.

Адвокат родителей экс-полицейского сообщил, что с 2009 года отец и мать Игоря Качкина продали большое количество имущества. В их владении было два автобуса. Кроме того, в 90-х его отец занимал должность директора мебельного комбината, а мать владела кафе. Поэтому такую сумму они вполне могли накопить самостоятельно. Правда, документального подтверждения этому адвокаты предоставить не смогли, объяснив это тем, что из-за режима самоизоляции они не могут лично побеседовать с пожилыми родителями. Самого Качкина, кстати, на суде не было.

Следующее заседание было назначено на 25 июня. К этому времени адвокаты обещали достать документальное подтверждение своих слов.

Напомним, скандал разразился в конце февраля. Тогда в прокуратуре сообщили о шокирующих результатах проверки финансовых дел Качкина и его родственников. Оказалось, что родители одного из начальников региональной ГИБДД купили себе 31 объект недвижимости аж на 63 миллиона рублей. Причем в семи сделках на общую сумму 23,3 млн. Качкин принимал участие лично по нотариальной доверенности, оформленной его матерью.

В то же время заместитель начальника региональной ГИБДД не смог объяснить, на какие доходы он и его родители купили 22 объекта недвижимости на общую сумму 50 миллионов рублей. Все это имущество у гаишника и его родственников собрались отобрать в рамках гражданского дела. Его отдали на рассмотрение в Советский районный суд.

По горячим следам заместитель начальника региональной ГИБДД рассказал нескольким СМИ о том, что у него на самом деле есть только квартира и комната в общежитии. А вся эта недвижимость была куплена на доходы родителей. Эту версию поддержал отец Игоря Качкина. Он заявил, что приличные деньги заработал, когда владел автомойкой. Кроме того, Качкин-старший был директором мебельного комбината. Теоретически на этой должности мог приличные сбережения сделать. Однако затем от активного общения Игорь Качкин, и его родители отказались.

Первое судебное заседание по этому делу прошло 25 февраля. Длилось оно считанные минуты. Судья Раиса Боева заявила о самоотводе во избежание конфликта интересов. Мотивировала она свое решение тем, что ее сын работает в областной прокуратуре – то есть, стороне обвинения. На следующий день дело передали гражданскому судье Елене Наседкиной.

В то же время в региональном ГУ МВД, по сведениям источника «КП», к проштрафившемуся высокопоставленному гаишнику применили дисциплинарные меры – выговор с предупреждением о неполном служебном соответствии. А недавно стало известно о том, что Игоря Качкина перевели на другую должность, причем никак не связанную с ГИБДД. Он стал начальником тыла в ОМВД России по Панинскому району. Такое перемещение по службе трудно рассматривать иначе как понижение, причем весьма существенное.