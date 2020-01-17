Героиня видео с ребенком, выброшенным из купе: «Муж во время ссоры выпихнул меня в коридор вместе с дочкой»

Женщина, попавшая на видео, в котором она полуголой бросала своего ребенка в поезде, рассказала свой вариант развития событий в тот вечер. Причем достаточно подробно. Фотографироваться она по понятным причинам отказалась наотрез.

- Мы с мужем ездили в Севастополь показать старшей дочке корабли и подводные лодки. Возвращались назад на поезде. И вдруг к нам в купе пришли полицейские. Задали стандартные вопросы: куда едете, что везете? И ушли. Мы уже ложились спать, и тут муж обнаружил, что у него пропал телефон. Он посчитал, что это я его забрала. У меня тоже в отношении него были подозрения. Дело в том, что муж был не в восторге от идеи выложить фото с нашего отдыха в Севастополе в соцсети. А они все были именно в этом телефоне. Потом оказалось, что еще и деньги пропали - около 20 тысяч рублей. Слово за слово, муж вышел из себя, сказал, что-то вроде: «Нравится общаться с полицейскими, иди к ним». И выпихнул меня из купе вместе с маленькой дочкой. А я в это время переодевалась. И вот тут дочка выскользнула у меня из рук и плавно упала на пол.И тут муж кричит: «Ты же раздетая, зайди в купе». Старшая дочка подняла сестру и передала ее отцу.

- Но ведь на видео вы делаете несколько шагов и потом кидаете дочку…

- По поводу этой записи, там даже по времени все очень подозрительно. То появляется 58 секунда, то 21-я, то 3-я. Факт тот, что все было, как я сказала. К нам подошли сотрудники поезда, убедились, что все в порядке.

- Полицейские сообщали, что вас сняли с поезда…

- Мы сами сошли, чтобы написать заявление о пропаже телефона и денег. В то же время на станции в больнице (там все рядом) дочку осмотрел врач, подтвердил, что все нормально. Сдали алкотест, при этом трубки были не стерильные. А потом (время было около часа ночи 10 января) мы ждали в комнатке возле КПП, чтобы у нас приняли заявление. Час ждем, никто не выходит. Потом появился молодой сотрудник, по-моему ПДН, сказал, что приедет начальник и возьмет с нас штраф за ненадлежащий уход за детьми. В итоге этого полицейского мы прождали до утра. При этом ни нам, ни детям не дали ни попить, ни поесть. Подмывать ребенка было нечем. Один раз только разрешили из-под крана набрать воду в пластиковую бутылку. Младшая девочка спала на столе, старшая – на стульях. Мы с мужем всю ночь провели на ногах.

Только в девять утра пришел тот самый начальник. Мы пожаловались на такое обращение, он это проигнорировал, забрал наши паспорта, пошел к банкомату, сам внес наши реквизиты. В итоге штраф составил две тысячи – по тысяче мне и мужу. Квитанцию нам не дали. И паспорта не отдали. Заявили, что надо ехать еще раз осмотреть девочек. Нас оставили без документов, поэтому мы вынуждены были согласиться. Младшую дочку отвезли в больницу, старшую потом – в этот самый интернат. Там ее хотя бы покормили, заведующая посоветовала нам купить билеты на поезд, что мы и сделали. Через полтора часа уже были в Краснодаре. Если бы мы были пьяные, неадекватные, разве нам отдали бы детей?

- Ваша знакомая утверждает, что ваш старший сын сбегал из дома…

- Вранье, а знакомая эта – бывшая жена моего мужа, делает все , чтобы меня опозорить и попытаться его вернуть. Придумала, что я громила квартиру мужа в Железнодорожном районе и грозилась выбросить младшую дочку из окна. У него была квартира на улице Полины Осипенко, так он ее продал. И ничего я не громила. Сейчас наша семья живет в моей квартире. Так же и про сына. Он сейчас взрослый самостоятельный человек, работает, снимает квартиру в Воронеже. С бывшим мужем не общаюсь, по моему заявлению в 2019 году я по суду оформила развод. Без его участия.

Квартира, где живет семья, чья поездка в поезде попала на скандальное видео, живет в квартире крайней справа.Фото: Юрий КОЗЛОВ

- А кем вы работаете с мужем?

- У нас сеть магазинов за границей, продаем одежду, текстиль, налоги платим.

- Где за границей?

- Неважно.

Дом, где живет семья с бизнесом за границей, довольно старый.Фото: Юрий КОЗЛОВ

- В Следственном комитете утверждают, что в отношении вас возбуждали административные дела, в том числе за ненадлежащее воспитание детей. Что это были за ситуации?

- Никаких административных дел не было. У нас дома недавно была комиссия из полицейских, сотрудников опеки, ПДН, врачей, никаких нарушений не обнаружили. Сейчас уезжаем с детьми из Воронежа на два дня. Достало все, задрало, все эти выдумки…

Напомним, расследованием обстоятельств инцидента в поезде занимаются сотрудники прокуратуры и Следственного комитета. По версии крымских полицейских, женщина швырнула своего маленького ребенка на лестницу между этажами поезда «Симферополь-Москва» (их в нем два) из-за того, что ее раздражал громкий плач малышки. В силовых ведомствах проверяют работу органов опеки в отношении этой семьи. В то же время бытовые условий проживания детей вопросов не вызывают, в этом корреспондент «КП» убедился сам.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".