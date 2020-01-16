Муж женщины из Воронежа, бросившей ребенка об лестницу поезда: «Она меня приревновала»

«Комсомолке» удалось найти семью, невольно ставшую предметом широкого обсуждения в интернете. Напомним, по данным полиции на транспорте, 10 января в поезде «Симферополь-Москва» 36-летняя женщина, будучи полуголой, бросила свою 10-месячную дочь об лестницу между этажами вагона. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения. На кадрах женщина хватает младшего ребенка, проходит несколько купе, кидает малышку и возвращается обратно. Заплакавшую девочку подобрала с пола ее старшая сестра, а потом забрал отец. Семью сняли с поезда. Опять же по данным полиции на транспорте, младшую девочку отвезли в больницу, а старшую – в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Теперь семья вернулась в Воронеж. Об этом корреспонденту «КП-Воронеж» стало известно во время личной беседы с отцом пострадавшей девочки. Он возвращался с детьми с прогулки, гражданская жена была с ними, но где-то задержалась. Мужчина пригласил зайти в дом, посмотреть, как они живут. При условии, что фотографировать мы ничего не будем. К слову, визуально у младшей девочки никак повреждений заметно не было (наблюдал ее совсем близко, отец попросил подержать, когда входили в квартиру), дети одеты вполне нормально, не бедно.

- О нас разные небылицы пишут, посмотрите сами, как я выгляжу, дети, какая в нашей квартире обстановка, - говорит мужчина. – Разве асоциальные элементы так живут?

Действительно, кухня и комната были, конечно, не роскошными, но вполне приличными. Квартира светлая. Так как дом старый, то, скорее всего, хозяева сделали евроремонт. Полы вымытые, ни единой соринки.

Дом, где живет семья, попавшая на видео в поезде, достаточно старый.Фото: Юрий КОЗЛОВ

В подъезд мужчина с двумя детьми зашел с трудом, гражданская жена с прогулки вместе со всеми не вернулась.Фото: Юрий КОЗЛОВ

- Хотите, холодильник покажу, там полно продуктов?! – предлагает отец семейства.

Отказываюсь, верю на слово.

Квартира ставшей скандально известной семьи крайняя справа.Фото: Юрий КОЗЛОВ

- Как все-таки все случилось у вас в поезде? – перехожу к совсем неприятному моменту беседы.

- Мы возвращались из Севастополя с отдыха. У меня телефон украли, я даже заявление в полицию написал. А гражданская жена сразу заревновала, вроде как заявила, что я это специально сделал, чтобы бывшей звонить. Но на самом деле все произошло не так, как везде пишут.

- А как на самом деле, неужели видео смонтировали?

- Да нет, не смонтировали. В остальном вопросы к Следственному комитету. Мы этого дела так не оставим, ведь из-за скандала прежде всего дети страдают. Старшая ходит в музыкальную школу, разве у неблагополучных родителей такое бывает? И вот сообщение, что маленькую дочку забрали в больницу, где доказательство этого? Сами же видите, никаких травм у нее нет.

После этого разговор закончился. Поговорить с женщиной так и не удалось.

Напомним, читатель «КП», представившаяся знакомой этой семьи, рассказала некоторые подробности их жизни. С ее слов, у гражданской жены мужчины (с прежней он еще официально не развелся) есть еще один ребенок – подросток, который неоднократно убегал из дома. Причем в семье якобы периодически возникают скандалы. Случаются они из-за ревности женщины.

Сотрудники Следственного комитета проводят проверку обстоятельств инцидента в поезде, в частности, выясняют, нет ли здесь недоработки сотрудников органов, занимающихся профилактикой семейных проблем. По данным СК, женщину и раньше привлекали к административной ответственности, в том числе и за плохую заботу о детях.

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