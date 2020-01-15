Полуголая мамаша из Воронежа, выбросившая маленькую дочь из купе, ранее грозила выкинуть ее в окно

15 Янв. 2020 2020-01-15T17:53:25+03:00

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Стало известно, как в последние годы жила мамаша из Воронежа, которая, будучи полуголой, бросила свою 10-месячную дочь на лестницу двухэтажного поезда «Симферополь-Москва». Об этом рассказала ее знакомая.

По словам нашей собеседницы, эта особа – многодетная мать. Кроме двух девочек, у нее есть и сын-подросток. Видимо, жилось ему несладко, потому что мальчик несколько раз сбегал из дома (семья живет в Советском районе). Сын и средняя дочка у мамаши от первого брака, а младшая – от нынешнего сожителя.

С первым мужем женщина приехала в Воронеж из Алма-Аты. В последние годы их отношения не складывались, и супруг уехал назад в Казахстан. После этого она сошлась с нынешним мужчиной, оставившей ради нее жену с 13-летней дочерью (с ней он до сих пор не развелся). По словам знакомой, новая пассия мужчины, сейчас сидящего без работы, позарилась на имеющиеся у него сбережения. И малышку она использовала как возможность поддавить на сожителя, чтобы ускорить его развод. Даже угрожала выкинуть дочь в окно. Так что инцидент в поезде, попавший на видео, неожиданностью не стал. Женщина, по словам ее знакомой, вообще склонна к труднообъяснимым поступкам, к примеру, в припадке ревности как-то раз она разгромила квартиру своего сожителя в Железнодорожном районе.

Напомним, после инцидента семью сняли с поезда, младшую дочь отвезли в больницу, а старшую – в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. В отношении женщины уже неоднократно возбуждали административные дела, в том числе за плохую заботу о детей. Сотрудники Следственного комитета в ходе проверки обстоятельств ЧП выяснят, правильно ли действовали сотрудники властных органов, которые должны были заниматься профилактикой в этой семье.

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Пьяная мать выбросила годовалую дочку около туалета поезда.

ИСТОЧНИК KP.RU