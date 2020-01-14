2020-01-14T15:19:20+03:00
Происшествия

Полуголая женщина из Воронежа в поезде швырнула свою 10-месячную дочь об лестницу

Момент расправы попал на видео
Юрий КОЗЛОВ
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Пьяную пару с детьми сняли с поезда.Пьяную пару с детьми сняли с поезда.Фото: из архива «КП»
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В ночь на пятницу, 10 января, в поезде «СимферопольМосква» случилось дикое ЧП. Горе-мамаша, ехавщая вместе с сожителем и двумя дочками – одной из них семь лет, другой – десять месяцев, - сильно выпила. Ей не понравилось, что младшая слишком громко плакала. Не стесняясь того, что одета она была лишь сверху, женщина схватила младшего ребенка, прошла несколько купе и швырнула малышку на лестницу между этажами вагона (в этом поезде их два). Заревевшую девочку подняла ее сестру и отдала отцу, который унес ее назад в купе. Вся эта мерзкая ситуация попала на видео.

- Наши сотрудники выяснили, что женщине 36 лет, она из Воронежа, - рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу. – Семью ссадили с поезда на станции Крымская. Пострадавшую девочку отвезли в местную центральную районную больницу, ее сестру отправили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. С женщиной и ее сожителем провели профилактическую беседу. По статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» им грозит штраф – от 100 до 500 рублей. Кроме того, информацию о ЧП направили в органы системы профилактики по месту жительства.

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Пьяная мать выбросила годовалую дочку около туалета поезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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