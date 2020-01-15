Женщину из Воронежа, швырнувшую маленькую дочку об лестницу в поезде, уже штрафовали за плохую заботу о детях

15 Янв. 2020 2020-01-15T12:58:05+03:00

Мамаша пошла в купе, не обращая внимание на отлетевшую от лестницы дочку. Фото: кадр с видео

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В региональном СУ СК начали доследственную проверку обстоятельств инцидента в поезде «Симферополь-Москва». Напомним, вечером 10 января пьяной женщине не понравилось, что ее ребенок громко плачет. Будучи полуголой, она вышла в коридор и швырнула десятимесячную дочку на лестницу между этажами (в этом поезде их два). Малышку подобрала старшая сестра – девочка семи лет. А потом ее отнес в купе сожитель неадекватной женщины. Семью сняли с поезда, маленькую девочку отвезли в больницу, старшую – в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Этот дикий поступок попал на видео.

- Наши сотрудники дадут правовую оценку действиям органов системы профилактики Советского района (именно там живет эта семья), - сообщили в региональном СУ СК. - Дело в том, что женщину уже привлекали к административной ответственности, в том числе по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

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Пьяная мать выбросила годовалую дочку около туалета поезда.

ИСТОЧНИК KP.RU