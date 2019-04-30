2019-04-30T17:07:57+03:00
Происшествия

Создатели ПАЗов раскритиковали мнение воронежского эксперта

И рассказали свою версию, почему в ДТП с "Киа-Оптима" автобус получил столь серьезные повреждения
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Так выглядел автобус после аварии.Так выглядел автобус после аварии.
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"КП" публиковала видео того, как 20 апреля на Ленинском проспекте столкнулись легковушка "Киа Оптима" и автобус "ПАЗ". Эта авария унесла жизни четырех человек. Возбуждено уголовное дело. Начальник УМВД по Воронежу Сергей Власов заявил, что "Оптима" гнала со скоростью около 200 км/час.

На резонансное ДТП обратил внимание Юрий Новиков, сопредседатель регионального отделения общественного движения "Город и транспорт". Он назвал ПАЗ-3205 несовременной и небезопасной машиной, а также привел в пример аварию с автобусом "Вольво", водитель которого отделался легким испугом.

На критику воронежского эксперта отреагировали в Павловском автобусном заводе. Мы получили следующий комментарий предприятия.

- Говоря по поводу данной аварии, необходимо отметить чудовищное нарушение скоростного режима вторым участником ДТП. Скорость в 200 км/час легкового автомобиля полной массой около 2 тонн дает такой импульс и такую энергию удара, от которых в момент столкновения возникают критические боковые ускорения и перегрузки по степени воздействия на людей, находящихся внутри транспортных средств. Соответственно при определении причины гибели водителя нужно учитывать совокупные факторы, связанные со скоростью, углом удара и т.д. Кроме того, остается неизвестным, был ли пристегнут водитель автобуса.

Официальный представитель предприятия также прокомментировал сравнение отечественного автобуса со старым зарубежным.

- Сравнение произошедшего со случаем с автобусом "Вольво" и вовсе абсурдно. Во-первых, как можно сравнивать автобусы малого и большого классов? У них абсолютно несопоставимы габариты и масса. Во-вторых, ДТП произошли на разных скоростях, и места ударов тоже разные. И в-третьих, утверждение о том, что 30-летний импортный автобус безопасен, звучит безответственно на фоне тяжелых аварий с участием старых автобусов производства мировых концернов, произошедших не так давно в Калужской области, во Владимирской области и Керченском проливе.

Представители завода также отметили, что автобус ПАЗ-32053 прошел необходимый комплекс сертификационных испытаний, в том числе подтверждающих прочность и безопасность кузова, а также соответствие всем нормам пассивной и активной безопасности.

Воронеж. Авария КИА и ПАЗ.Видео: Виктор Медведев

ИСТОЧНИК KP.RU

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