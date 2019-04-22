2019-04-22T20:10:03+03:00
Происшествия

Авария на левом берегу Воронежа с 4 погибшими: «Киа» гнала со скоростью 200 км/час

Об этом сообщил на планерке в мэрии начальник городской полиции Сергей Власов [фото]
Яков СТРОГОВ
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От передней части "Киа", по сути, ничего не осталось.От передней части "Киа", по сути, ничего не осталось.Фото: другой источник.
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Об аварии на Ленинском проспекте с четырьмя погибшими, случившейся 20 апреля около пяти утра, говорили в понедельник, 22 апреля, на городской планерке. Начальник УМВД по Воронежу Сергей Власов заявил, что, по предварительным данным, «Киа-Оптима» гнала со скоростью около 200 км/час. Понятно, что когда колеса почти отрываются от земли, на любую преграду на дороге просто не успеешь среагировать.

Напомним, в то утро у дома № 126А по Ленинскому проспекту 55-летний житель Новоусманского района, ехавший со стороны Минской, поворачивал на своем «ПАЗике» налево. И тут в него влетала «Киа-Оптима». 33-летний житель Ростовской области, руливший иномаркой, а также две его пассажирки, женщины 35 и 40 лет, погибли на месте. Передняя часть легковушки сложилась в гармошку. Водитель «ПАЗика» тоже погиб. Кроме него, в салоне никого не было. В сети появилась информация, что автобус был служебным – развозил по домам работников одной из местных компании.

"ПАЗик" был тоже сильно покорежен. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

"ПАЗик" был тоже сильно покорежен.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Видимо, его в конце концов закроют – ведь никого из участников ДТП в живых не осталось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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