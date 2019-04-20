В Воронеже четыре человека погибли при столкновении легковушки и «ПАЗа»

СЕГОДНЯ 08:16 2019-04-20T08:22:08+03:00

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Авария, которая унесла жизни четырех человек, случилась сегодня в 5.10 утра. Как сообщают правоохранители, на Ленинском проспекте столкнулись легковушка «Киа-Оптима» и «ПАЗ». Иномаркой управлял 33-летний местный житель, за рулем автобуса, который, к счастью ехал без пассажиров, находился 55-летний воронежец.

По информации ГУ МВД по Воронежской области, в результате ДТП погибли оба водители, а также две женщины - пассажирки легковушки. Их возраст уточняется. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства, при которых произошла авария, и причины, которые ее спровоцировали.

ИСТОЧНИК KP.RU