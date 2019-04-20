2019-04-20T15:24:42+03:00
Происшествия

В Воронеже возбудили уголовное дело по ДТП, в котором погибло четыре человека

Автобус и иномарка столкнулись ранним утром
Олег ИВАНОВ
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Последствия ДТП ужасаютПоследствия ДТП ужасают
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Возбуждено уголовное дело из-за «нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц» (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Речь идет о столкновении автобуса «ПАЗ» и автомобиля «Киа Оптима», которое произошло 20 апреля в 5.00. В ДТП погибло четыре человека.

Напомним, по предварительным данным, водитель автобуса поворачивал с Ленинского проспекта на разрешающий сигнал светофора, однако столкнулся с автомобилем «Киа», двигавшемся во встречном направлении. Кто из водителей ошибся на дороге, теперь предстоит выяснить сотрудникам полиции.

Тем временем в сети появилась информация, что владелец «Киа» приобрел своей автомобиль только в этом месяце. Что же касается автобуса, то он был служебным - развозил сотрудников одной из местных компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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