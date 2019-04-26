Проанализировав ДТП с четырьмя погибшими, воронежский эксперт предлагает отказаться от маршрутных «ПАЗов»

СЕГОДНЯ 09:31 2019-04-26T09:35:50+03:00

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Мы публиковали видео того, как 20 апреля на Ленинском проспекте столкнулись легковушка «Киа Оптима» и автобус «ПАЗ». Эта авария унесла жизни четырех человек. Возбуждено уголовное дело. Начальник УМВД по Воронежу Сергей Власов заявил, что, по предварительным данным, «Киа Оптима» гнала со скоростью около 200 км/час.

На резонансное ДТП обратил внимание Юрий Новиков, сопредседатель регионального отделения общественного движения «Город и транспорт».

- Я посмотрел много раз страшные кадры видео случайного очевидца трагедии, снятые его видеорегистратором. Пазик закрутило на месте от страшного удара. Но был и один нюанс: удар пришелся уже в правый бок автобуса, в двигательный отсек. Водитель автобуса также погиб. Ужасно прозвучат наверное следующие слова, но их надо сказать. Если бы удар пришелся в водительский угол, то я бы понял, почему погиб водитель автобуса. В этом случае было бы без шансов. Но удар пошел по структурам двигателя. А такой ситуации водитель должен выживать, - написал Юрий Новиков на своей странице в соцсети.

Общественник отметил, что современная техника проектируется так, чтобы в случае аварии корпус и агрегаты поглощали максимум кинетической энергии, даже ценой необратимых повреждений транспортного средства.

- А «ПАЗик» большей частью остался цел. Там даже геометрия кузова не особо нарушилась. А водитель не выжил. «ПАЗ 3205» - автобус несовременный и небезопасный. При серьезном ДТП, находясь в нем вы можете получить значительные травмы или даже погибнуть, - уверен Юрий Новиков.

Зачастую именно эта модель автобуса используется на различных общественных маршрутах в Воронеже. Юрий Новикой призвал отказаться от использования этих транспортных средств.

- В аналогичном ДТП произошедшем недавно у Цирка водитель автобуса Volvo (возраст автобуса - в районе 30 лет) отделался легким испугом. Нам известно о многих авариях, где участвовали автобусы большой вместимости, где ни водитель, ни пассажиры не пострадали, хотя автобусу сносило полкузова, - подчеркнул эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU