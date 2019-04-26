2019-04-26T09:35:50+03:00
Общество

Проанализировав ДТП с четырьмя погибшими, воронежский эксперт предлагает отказаться от маршрутных «ПАЗов»

Юрий Новиков уверен, что нынешние автобусы не безопасны
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Так выглядел автобус после аварииТак выглядел автобус после аварии
Изменить размер текста:

Мы публиковали видео того, как 20 апреля на Ленинском проспекте столкнулись легковушка «Киа Оптима» и автобус «ПАЗ». Эта авария унесла жизни четырех человек. Возбуждено уголовное дело. Начальник УМВД по Воронежу Сергей Власов заявил, что, по предварительным данным, «Киа Оптима» гнала со скоростью около 200 км/час.

На резонансное ДТП обратил внимание Юрий Новиков, сопредседатель регионального отделения общественного движения «Город и транспорт».

- Я посмотрел много раз страшные кадры видео случайного очевидца трагедии, снятые его видеорегистратором. Пазик закрутило на месте от страшного удара. Но был и один нюанс: удар пришелся уже в правый бок автобуса, в двигательный отсек. Водитель автобуса также погиб. Ужасно прозвучат наверное следующие слова, но их надо сказать. Если бы удар пришелся в водительский угол, то я бы понял, почему погиб водитель автобуса. В этом случае было бы без шансов. Но удар пошел по структурам двигателя. А такой ситуации водитель должен выживать, - написал Юрий Новиков на своей странице в соцсети.

Общественник отметил, что современная техника проектируется так, чтобы в случае аварии корпус и агрегаты поглощали максимум кинетической энергии, даже ценой необратимых повреждений транспортного средства.

- А «ПАЗик» большей частью остался цел. Там даже геометрия кузова не особо нарушилась. А водитель не выжил. «ПАЗ 3205» - автобус несовременный и небезопасный. При серьезном ДТП, находясь в нем вы можете получить значительные травмы или даже погибнуть, - уверен Юрий Новиков.

Зачастую именно эта модель автобуса используется на различных общественных маршрутах в Воронеже. Юрий Новикой призвал отказаться от использования этих транспортных средств.

- В аналогичном ДТП произошедшем недавно у Цирка водитель автобуса Volvo (возраст автобуса - в районе 30 лет) отделался легким испугом. Нам известно о многих авариях, где участвовали автобусы большой вместимости, где ни водитель, ни пассажиры не пострадали, хотя автобусу сносило полкузова, - подчеркнул эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ увеличил максимальную сумму автокредита до 5 млн рублей
В центре Воронежа пройдут две репетиции парада Победы
Банк УРАЛСИБ улучшил условия автокредитования
В центре Воронежа 1 мая перекроют дороги и изменят движение автобусов
«Росводоканал Воронеж» присоединился к Всероссийской неделе добра
Германия поддержит Воронежскую область в производстве экологически чистых продуктов
В Воронежском зоопарке у пары чернобурых лисиц появился малыш
Бывший директор «Воронежсинтезкаучука» Леонид Кудрявцев скончался
В Воронеже у Юго-Западного кладбища на Пасху запретят парковаться
Юные воронежские исполнители победили на престижных конкурсах
Валерий Гергиев снова привезет в Воронеж Пасхальный фестиваль
В ночь на Пасху в Воронеже перекроют улицу Освобождения Труда
Волонтеров поразила доступность воронежского транспорта для инвалидов
В особой экономической зоне под Воронежем могут построить завод по производству сока за 5 млрд рублей
11 дней воронежцы не смогут парковаться у "Утюжка"
С 30 апреля в Воронежской области вводят особый противопожарный режим
Под Воронежем юноша приревновал взрослого мужчину к своей девушке и зверски избил его
Воронежские автомобилисты устроят флешмоб к 9 Мая
В Воронежской области за час нашли похитителя "Стелса"
Пасха и Первомай в Воронеже - 2019: где можно безопасно пожарить шашлык