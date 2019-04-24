2019-04-24T11:53:08+03:00
Происшествия

Появилось видео аварии в Воронеже, в которой погибли четыре человека

Водитель иномарки действительно ехал с запредельной скоростью
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Эта авария унесла жизни четырех человекЭта авария унесла жизни четырех человек
Изменить размер текста:

В социальных сетях появилось видео того, как же 20 апреля на Ленинском проспекте столкнулись легковушка «Киа Оптима» и автобус «ПАЗ». Со стороны очевидца данного события, даже находящегося в относительной дали от аварии, видно, насколько ужасающим было столкновение.

Начальник УМВД по Воронежу Сергей Власов заявил, что, по предварительным данным, «Киа Оптима» гнала со скоростью около 200 км/час. Кадры с видеорегистратора подтверждают данные слова. От удара маршрутный автобус отбросило так, словно он был игрушечным. Правда, не совсем ясно и почему водитель «ПАЗа» стал поворачивать, не убедившись в безопасности своего маневра.

Эта авария унесла жизни четырех человек. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Видимо, его в конце концов закроют – ведь никого из участников ДТП в живых не осталось.

Воронеж. Авария КИА и ПАЗ.Видео: Виктор Медведев

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже на перекрестке вырубился светофор
Воронежский зоозащитник принес гроб к стенам прокуратуры
Подросток угнал у родителей машину, чтобы вместе с другом обворовать дом в Воронежской области
Мэрия: «В Воронеже живет 1 миллион 54 тысячи человек»
Воронежскую таможню возглавил полковник службы Геннадий Толочко
В Нововоронеже хакер получил срок за нападение на сайт курганского правительства
На факультете РГФ Воронежского госуниверситета пройдет оптимизация
В Воронежской области отменили ремонт железнодорожных путей
Четыре человека госпитализировали после ужасного ДТП в Воронежской области
Дмитрия Соломаху планируют оставить руководителем управления ЖКХ Воронежа
В Воронеже медики проведут бесплатное обследование на онкологию
Аварию, из-за которой на левом берегу Воронежа выросла гигантская пробка, спровоцировал водитель маршрутки
Стартовало голосование за социальные акции на «Зелёном Марафоне»
Нововоронежская АЭС-2: на втором инновационном энергоблоке №2 приступили к испытаниям турбоагрегата на холостом ходу
Более ста поддельных купюр обнаружили в Воронежской области
Каждый шестой воронежец думает, что возвращение трамвая усугубит ситуацию на дорогах
На левом берегу Воронежа из-за ДТП оказались перекрыты все полосы
Воронежская актриса Татьяна Бабенкова рассказала об участии в иммерсивном шоу
В Воронеже предпринимателям рассказали, как снизить плату за вывоз мусора
Воронежские школьники овладевают цифровой грамотой
Воронежские спасатели уничтожили 12 боеприпасов времен ВОВ
Воронежского алиментщика отправили в колонию-поселение за отказ работать