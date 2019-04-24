Появилось видео аварии в Воронеже, в которой погибли четыре человека

СЕГОДНЯ 11:53 2019-04-24T11:53:08+03:00

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В социальных сетях появилось видео того, как же 20 апреля на Ленинском проспекте столкнулись легковушка «Киа Оптима» и автобус «ПАЗ». Со стороны очевидца данного события, даже находящегося в относительной дали от аварии, видно, насколько ужасающим было столкновение.

Начальник УМВД по Воронежу Сергей Власов заявил, что, по предварительным данным, «Киа Оптима» гнала со скоростью около 200 км/час. Кадры с видеорегистратора подтверждают данные слова. От удара маршрутный автобус отбросило так, словно он был игрушечным. Правда, не совсем ясно и почему водитель «ПАЗа» стал поворачивать, не убедившись в безопасности своего маневра.

Эта авария унесла жизни четырех человек. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Видимо, его в конце концов закроют – ведь никого из участников ДТП в живых не осталось.

Воронеж. Авария КИА и ПАЗ.Видео: Виктор Медведев

ИСТОЧНИК KP.RU