Откуда у воронежца, сбившего курсанта МЧС, взялся автомобиль за 5 миллионов

Не первый день в Воронеже обсуждают скандальное происшествие на Краснознаменной, когда кроссовер-купе "Мерседес-Бенц GLE" сбил курсанта МЧС. 10 апреля водителя Вячеслава Дмитренко задержали, 11 апреля суд отправил его под арест на два месяца.

На заседании мужчина заявил, что его доход составляет чуть больше 14 тысяч рублей в месяц. Откуда же взялась машина, которая стоит в салоне более 5 миллионов рублей? Мама Вячеслава - Людмила Дмитренко, бывший главврач поликлиники, объяснила происхождение автомобиля следующим образом:

- Сын сам купил машину. У меня таких денег нет. Дело в том, что он застраховал свою жизнь. А потом его избили какие-то люди - настолько, что у него гной из головы стекал стаканами. Их не нашли. Но мы получили четыре миллиона рублей страховки. На эти деньги и приобрели автомобиль.

Видимо, ранее у Дмитренко был другой "Мерседес" (кстати, замеченный в ином скандальном видео). У машины те же номера, да и мужчина на записи похож на нашего героя.

Элитные автомобили с одним и тем же номером. Фото: avto-nomer, "Номерограм".

Одна из версий происходящего в том видео - так называемая автоподстава. "Мерседес" (у которого, кстати, немало характерных боевых отметин) резко тормозит перед другой машиной; если бы водитель не среагировал, то стал бы виновником ДТП. На обочине в этот момент стоят двое мужчин - в сети комментируют, что это могут быть "подготовленные" свидетели. Так что, вполне возможно, семья еще до случая с избиением имела дело со страховыми компаниями и разнообразными выплатами.

Неадекватный водитель "Мерседеса".YouTube, Marxy Marx

Людмила Дмитренко также опровергла, что сын занимается предпринимательством: "Он не бизнесмен, не мажор. Он больной человек". Мама будет добиваться того, чтобы Вячеслав попал в психоневрологический интернат. На учете там он стоит с 2000 года.

Добавим, что за Вячеславом Дмитренко числится 46 нарушений ПДД.