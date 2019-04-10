Воронежский мажор, сбивший курсанта МЧС, был героем другого скандального видео

СЕГОДНЯ 18:34 2019-04-10T18:34:50+03:00

Тот же номер раньше стоял на другом автомобиле. YouTube, Marxy Marx.

Мужчина лихачил на другом "Мерседесе" с теми же номерами

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В истории с неадекватом, сбившим курсанта МЧС, появляются новые повороты. Оказывается, в недалеком прошлом мужчина уже был героем видео о нарушениях ПДД.

Т788ТТ – такой знак, согласно базе «avto-nomer», закреплен за кроссовером GLE. Другой сервис – «Номерограм» - показывает, что раньше табличка была установлена на ином автомобиле. Это белый седан «Мерседес».

"Блатной" номер и раньше стоял на "Мерседесе". Фото: "avto-nomer" и "Номерограм"

В далеком 2015 году его водитель стал героем другого видео с нарушениями ПДД. На Вогрэсовском мосту Воронежа «Мерседес» пересекает двойную сплошную и пытается вклиниться в поток. Когда его не пускает автомобиль с видеорегистратором, водитель резко тормозит перед ним и выходит выяснять отношения. Тот оказывается сознательным и уезжает.

Кстати, на видео заметно, что «Мерседес» бывал в разнообразных передрягах – у свежего автомобиля масса кузовных повреждений.

Неадекватный водитель "Мерседеса".YouTube, Marxy Marx

После того, как история прогремела в СМИ, сотрудники ГИБДД нашли водителя и вызвали его на беседу. Тот признал вину. Согласно статье «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги», водитель иномарки получил полторы тысячи рублей штрафа.

Кстати, по данным полиции, у мужчины более 40 нарушений ПДД - и ни одной аварии. До 1 апреля 2019 года, конечно.

Неадекватный водитель "Мерседеса".YouTube, Marxy Marx

ИСТОЧНИК KP.RU