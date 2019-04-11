Мать воронежца, сбившего курсанта МЧС: «Сын психически болен, тюрьма его убьет»

В четверг, 11 апреля, в Ленинском районном суде решали вопрос об аресте 45-летнего Вячеслава Дмитренко. Напомним, его обвиняют в ДТП, случившемся 1 апреля на улице Краснознаменной между 14.30 и 15.30. По версии следствия, Дмитренко на «Мерседесе» умышленно сбил 21-летнего курсанта МЧС Давида Геворгяна. Видео ДТП попало в интернет и собрало массу гневных комментариев. 10 апреля Дмитренко задержали, при этом уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство» возбудили почему-то лишь днем ранее.

Судья Игорь Федотов выяснил у Вячеслава Дмитренко, что он ранее служил на таможне, а также работал помощником судьи. Потом, по утверждению Дмитренко, он вышел на пенсию в связи с тем, что стал инвалидом II группы. Мужчина заявил, что его среднемесячный доход составляет чуть больше 14 тысяч, он холост, живет один. Также выяснили, что у Вячеслава серьезное психическое заболевание, каждый год он лечится в психоневрологическом диспансере.

Судья Игорь Федотов.Фото: Юрий КОЗЛОВ

Давид Геворгян, которого накануне выписали из больницы (после ДТП у него было сотрясение мозга и множественные ушибы) на заседании не присутствовал. Сотрудник Следственного комитета передал его слова, что он целиком полагается на решение суда. Зато на суд пришла мать Вячеслава Людмила Дмитриенко.

Вячеслав Дмитренко отвечал на вопросы судьи довольно невнятно. По самому ДТП он только выдавил из себя, что жалеет о том, что вообще в тот день выехал на машине. Скрылся, потому что якобы «испытывал сильное душевное волнение».

Курсанта воронежского института МЧС сбил "Мерседес".

Сотрудник Следственного комитета Попов заявил о том, что настаивает на аресте Дмитренко из-за того, что он может оказать давление на свидетелей и продолжать преступную деятельность. По его словам, участковый представил свидетельства соседей, которые утверждали, что мужчина сильно выпивал.

Адвокат Дмитренко Ольга Журавлева заявила, что ее подзащитный просто не может сидеть в СИЗО по причине того, что у него есть два заболевания, по которым противопоказано нахождение в тюрьме.

Игорь Федотов удалился в совещательную комнату для принятия решения. Людмила Дмитренко в это время выдвинула свою версию того, что происходило после ДТП:

- Я была в командировке. О ДТП мне сообщили только вечером 2 апреля. Сказала сотрудникам ГИБДД, что, вероятно, сын дома. Почему его задержали только 10 апреля, спрашивайте у правоохранительных органов. В полдень 2 апреля, мне сказали, что эвакуатор должен забрать машину, на которой в результате ДТП образовалась вмятина. Почему после этого у «Мерседеса» оказались разбиты стекла, сказать не могу. Курсанта проконсультировала, как лечиться. И в дальнейшем готова ему всячески помогать.

По поводу сына. Он в 15 лет потерял от отца, с тех пор у него и стали проявляться симптомы заболевания. А 2,5 года назад, в 2016 году, Славу сильно избили, травмы были тяжелые, помню, прямо гной с головы тек, болезнь еще более обострилась. Сейчас он просто не может жить без сильных лекарств. Не отрицаю, что временами сын курил «травку»: она помогала от болей. Кто ему давал ее, не могу сказать. Хотела отобрать у него машину: боялась, что в момент обострения может все, что угодно, случиться, - не успела. Если его все-таки решат арестовать, сразу будем обжаловать. В тюрьме сын просто умрет.

Людмила Дмитренко на суде держалась весьма уверенно.Фото: Юрий КОЗЛОВ

Не могу понять, почему про меня сочиняют небылицы. Я профессор медицинской академии, никакого отношения к приписываемому мне бизнесу не имею, справок для наркоманов не выдавала. Везде пробивалась сама. И сын, несмотря на болезни, нормально работал на таможне.

Вернувшийся судья огласил решение: отправить Дмитренко под арест на два месяца - до 9 июня. После этого мать и адвокат подошли к стеклу, отделявшему Вячеслава от внешнего мира, и долго тихо совещались. Сотрудник Следственного комитета оставил без ответа вопрос, удалось ли разобраться, почему водителя задержали так поздно.

В это время Людмила Дмитренко обратилась к журналистам:

- Чтобы ваши дети так же болели! Вы наглые хамы!

На вопрос, переживает ли она, Людмила Борисовна горько усмехнулась:

- Нет, пойду в ресторан.

И через пару минут залилась слезами.

Добавим, что за Вячеславом Дмитренко числится 46 нарушений ПДД. Кроме того, машина с теми же номерами однажды уже появлялась в скандальном видео.