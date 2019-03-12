2019-03-12T18:37:14+03:00
Общество

Видео: воронежская экстремалка делала шпагат вниз головой на обруче над пропастью в 26 метров

Марина Корженевская выполнила очень опасный трюк в сочинском скайпарке
Юрий КОЗЛОВ
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Марина Корженевская выполняет шпагат над пропастью вниз головой.Марина Корженевская выполняет шпагат над пропастью вниз головой.Фото: кадр с видео
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Воронежская любительница гимнастического экстрима Марина Корженевская стала героиней очередного головокружительного видео. На этот раз девушка съезжала на обруче от одного конца пропасти (высота 26 метров) к другому. Марина не просто сидела на обруче, но и делала шпагат. При этом она висела вниз головой над пропастью.

- Чтобы снять видео, пришлось делать шесть дублей, - рассказала Марина Корженевская. - Трудновато, летя на скорости 60 км/час и готовясь к достаточно жесткому приземлению (когда ловят ролик, у него идет сильная отдача), выполнять гимнастические упражнения да еще так, чтобы это смотрелось эффектно. Когда все получилось, уже сильно вымоталась. Причем сами упражнения отняли немного сил (не зря все время тренируюсь). Гораздо тяжелее было снова подниматься на высоту, жара даже в начале сентября, когда снимали видео, в Сочи была приличная.

Головокружительный полет в 250 метров над ущельем по троллею. Скайпарк 2018. Марина Корженевская.

- Из Воронежа нельзя было договориться с фирмой, отвечающей за скайпарк, - рассказал муж Марины Богдан Корженевский, организовывавший процесс съемки видео. – Пришлось вылетать в Сочи, там за три дня удалось добиться разрешения. Все снаряжение подготовили в Воронеже. Съемки вели с квадрокоптера и с боковой камеры, которую держал человек, съезжавший параллельно Марине. В жене был уверен, поэтому наблюдал за ее полетом без особых опасений.

Напомним, в конце августа 2018 года Марина Корженевская станцевала на пилоне на верхушке многоэтажки высотой 80 метров на Московском проспекте. Было влажно, и спортсменке приходилось прилагать большие усилия, чтобы не сорваться. Полетев на торчавшие внизу железки, можно было получить тяжелую травму. Видео этого танца выложили в Интернет в середине февраля 2019 года.

Танец воронежской экстремалки на пилоне на верхушке воронежской многоэтажки.

9 октября 2018 года в Сети появилось видео, где девушка станцевала на кольце, подвешенном над Москвой-рекой на высоте 15 метров на «Парящем мосту» в парке «Зарядье». Номер прервал охранник, спросивший, есть ли у экстремалов разрешение на такие отчаянные действия. Его не было – пришлось сворачиваться.

Танец под парящим мостом. Москва l Зарядье l 2018.соц. сети: http://vk.com/gymnast https://www.instagram.com/bgdnk/ http://www.facebook.com/Korzhenevskiy Команда "ПЕРЕВОРОТ СОЗНАНИЯ": https://www.youtube.com/channel/UCtOIStaKKtiPEPkswYiPzZQ На видео: Марина Корженевская

А в начале апреля 2018 года Марина станцевала на пилоне на дрейфующей по Дону льдине. И приняла на ней ванную - друзья супругов-экстремалов растопили часть снега и сделать импровизированный бассейн. Богдан Корженевский от жены не отстает. В июне 2018 года он выложил в Сеть видео, где крутится на кольце, закрепленном на конце стрелы огромного крана, и выполняет акробатические номера. Особенно жутко наблюдать, как он висит на одних ногах.

Танец на айсберге l Пилон на льдине. Poledance ice adventure 2018.

Экстремал Воронеж.соц. сети: https://www.instagram.com/bgdnk/ http://vk.com/gymnast http://vk.com/bogdan036 http://www.facebook.com/Korzhenevskiy Операторы: Алексей Сорокин(https://vk.com/id23108204) Алексей Гирчев(https://vk.com/l.girchev) Богдан Корженевский На видео: Богдан Корженевский Музыка: The Irrepressibles In This Shirt

ИСТОЧНИК KP.RU

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